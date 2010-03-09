به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "شبی از شب‌های تهران مسافری" که برگرفته از شیوه‌ نمایش‌های ایرانی است روایتگر حضور جنازه سیاه‌بازی در خانه‌های مختلف در شب به قتل رسیدن هرکی‌باش خان است. "شبی از شب‌های تهران مسافری" که دارای فضایی طنز است پیش از این در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر آیینی سنتی به صحنه رفت.



وحید آقاپور،‌ آرش فلاحت‌پیشه، سام کبودوند، علی برنجیان، فرید کشکولی،‌ روح‌الله کمانی، احمد صمیمی، آزیتا ستوده و الهام شعبانی بازیگران نمایش "شبی از شب‌های تهران مسافری" هستند که از نیمه دوم فروردین‌ماه 89 در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود. سیامک صفری صداپیشگی اثر را برعهده دارد و پژمان عبدی دستیار کارگردان و محمدرضا کیوانی آهنگساز عوامل دیگر نمایش هستند.



علی شمس نمایش "امینه" را با حضور بازیگرانی چون هدایت هاشمی و نگار جواهریان در بخش نمایشنامه‌خوانی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا کرد که این نمایشنامه از سوی انتشارات جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر راهی بازار کتاب شد.

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