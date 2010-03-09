صالح به مهر خبر داد: ثبت دامنه اینترنتی به خط فارسی تا یکماه آینده/ "ایران"پسوندسایتهای ملی

علیرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پژوهشگاه دانشهای بنیادی درخواست ثبت دامنه ملی دات ایران را به سازمان ایکان ارائه کرده و به شدت نیز این درخواست را پیگیری می کند گفت: پروسه موافقت آیکان با این درخواست رو به اتمام است و طبق زمان بندی این سازمان از اواسط ماه آینده میلادی، این دامنه ملی را به صورت دات ایران و به خط فارسی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دامنه بین المللی تاکنون به چهار کشور امارات متحده عربی، روسیه، مصر و عربستان سعودی داده شده است گفت: با دریافت دامنه دات ایران، ثبت دامنه های اینترنتی بدون پسوند IR و به خط فارسی خواهد بود.

صالح با بیان اینکه هم اکنون ثبت دامنه های دات ایران با پسوند دات IR انجام می شود ادامه داد: تا کنون چهار هزار و 268 دامنه اینترنتی فارسی دات ایران به ثبت رسیده که حدود 20 درصد آن وب سایت فعال دارد.

وی نبود نسخه تمام فارسی ویندور را از جمله مشکلات موجود برای استفاده از دامنه های فارسی دات ایران عنوان کرد و گفت: با رفع این ایرادات، ثبت آدرس اینترنتی وب سایت های فارسی با خط فارسی به راحتی ممکن می شود و کاربران دیگر مجبور نخواهند بود برای تایپ کردن نشانی های اینترنتی، زبان صفحه کلید سیستم خود را تغییر دهند.