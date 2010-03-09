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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

نواداد خبر داد:

رتبه چهارمی صدا و سیمای آذربایجان شرقی در جشنواره تولیدات استان‌ها

رتبه چهارمی صدا و سیمای آذربایجان شرقی در جشنواره تولیدات استان‌ها

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: این مجموعه در هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها در بندرعباس، رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

علی نواداد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در این دوره از جشنواره 247 جایزه در کمیسیون‌های مختلف بین 32 مرکز صدا و سیما توزیع شد.

وی گفت: آذربایجان شرقی با دریافت 12 جایزه و یک تندیس هدهد زرین بعد از استان‌های خوزستان، مازندران و گیلان رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

نواداد افزود: بخش رادیویی پنج جایزه، تلویزیون چهار جایزه، پژوهش دو جایزه، موسیقی یک جایزه و تندیس زرین هدهد طلایی به بخش پژوهش مرکز آذربایجان شرقی تعلق گرفت.

وی با بیان اینکه گروه اجرا کننده موسیقی در این دوره از جشنواره از آذربایجان شرقی اعزام شده بود، گفت: یکی از شش خواننده این گروه نیز استاد اسفندیار قره‌باغی از تبریز بود، که به اجرای برنامه پرداخت.

کد مطلب 1048390

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