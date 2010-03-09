راه اندازی 500 مدرسه هوشمند در کشور/ اولین مدرسه هوشمند ایجاد شد

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه از راه اندازی 500 مدرسه هوشمند در کشور در راستای فاز آزمایشی طرح هوشمند سازی مدارس خبر داد و گفت: این فاز طبق برنامه تا پایان خرداد ماه سال 89 اجرایی می شود.