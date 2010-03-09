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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

راه اندازی 500 مدرسه هوشمند در کشور/ اولین مدرسه هوشمند ایجاد شد

راه اندازی 500 مدرسه هوشمند در کشور/ اولین مدرسه هوشمند ایجاد شد

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه از راه اندازی 500 مدرسه هوشمند در کشور در راستای فاز آزمایشی طرح هوشمند سازی مدارس خبر داد و گفت: این فاز طبق برنامه تا پایان خرداد ماه سال 89 اجرایی می شود.

سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اجرای طرح هوشمندسازی مدارس کشور با بیان این خبر افزود: تجهیزات این پروژه تامین شده و 500 مدرسه در کشور که در فاز آزمایشی دیده شده است به ترتیب تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه اولین مدرسه هوشمند در کشور برای نمونه هفته گذشته در استان بوشهر راه اندازی شد گفت: فاز آزمایشی طرح مدارس هوشمند باید در کل استانهای کشور پیاده سازی شود تا الگویی برای طراحی دیگر مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش باشد.

اوایل اسفند ماه جاری 27 کلاس درس هوشمند با اعتبار بالغ بر 135 میلیون ریال در مدارس راهنمایی استان بوشهر راه اندازی شد و 200 کلاس درس دیگر نیز با اعتبار دو و نیم میلیارد ریال در حال طراحی هستند.

طبق برنامه چهارم توسعه باید در 50 هزار مدرسه کلاس هوشمند ایجاد شود که تاکنون تعداد اندکی از این مدارس راه اندازی شده اند. ایجاد هر کلاس درس هوشمند 500 میلیون ریال هزینه در بردارد.

کد مطلب 1048391

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