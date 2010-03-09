به گزارش خبرنگار مهر،مراسم اختتامیه چهارمین جایزه شعر خبرنگاران با حضور خبرنگاران و همچنین شاعران سرشناسی همچون مفتون امینی، محمدعلی سپانلو، جواد مجابی، حافظ موسوی و علیرضا طبائی دیروز دوشنبه 17 اسفند برگزار شد.

احمد پوری داور افتخاری چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران در بخشی از مراسم اختتامیه این جایزه درباره وضعیت شعر و شاعری در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات ایران سخن گفت.

پوری عنوان کرد: از قرن 4 تا 12 نوع معیشت و زندگی مردم تقریباً یکسان و بدون تغییر بود و همین نوع زندگی، بازتابش در شعرهای آن دوره نمایان است و کمتر تفاوت در زمینه ماهیت شعر و تلقی شاعران از شعر در آن دوران دیده می‌شود.

وی وقوع انقلاب مشروطیت و ماجراهایی که به تبع آن به وجود آمد، همچنین شرایط متفاوت زمانی همچون ارتباط بیشتر با جهان خارج، چاپ کتاب و تغییر شکل معیشت مردم را در به وجود آمدن تغییرات ماهوی در زمینه شعر در برهه‌ای از زمان موثر دانست و گفت: پس از دوران مشروطیت تحول زیادی در زمینه‌های اجتماعی رخ داد که همین امر در شعر نیز نمود پیدا کرد.

این مترجم ادامه داد: پس از دوران مشروطیت در 20 سال اخیر نیز با جهشی مواجه بوده‌ایم که می‌توان آن‌را انفجار اطلاعاتی و آمدن پدیده اینترنت دانست؛ پدیده‌ای که تاثیر زیادی در همه امور از جمله در زمینه رابطه شاعر و مخاطب گذاشته‌است.

پوری افزود: امروزه شاعر به طریق اینترنت می‌تواند بدون نیاز به سازمانهای انتشاراتی آثار خود را به معرض دید میلیونها خواننده بگذارد و بلافاصله بازتاب کارش را به وسیله پیامهایی که آنها می‌گذارند ببیند؛ یعنی یکی از آرزوهای دیرینه شاعران برای ارتباط با مخاطب و دریافت نظرات آنها به تحقق پیوسته‌است.

مفتون امینی چیزی به دنیا اضافه کرده است



محمد علی سپانلو در بخشی دیگر از این مراسم در تجلیل از مقام مفتون امینی در شعر معاصر عنوان کرد: شعرهای امینی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ شعرهای دوران اشعار کلاسیک وی، دوره شعر نیمایی و دوره شعرهایی که با تسامح شاید بتوان آنها را شعر سپید نامید.

این شاعر ادامه داد: از نقاط مشترک تمام دوره‌های شعرمفتون امینی می‌توان به چهره انسانی شاعراشاره کرد؛ شعرهای او شعرهایی اکنونی و همیشگی‌اند.

سپانلو تاکید کرد: امینی همچون هر شاعر خلاق دیگری چیزی به این دنیا اضافه کرده‌‌است.

جایزه شعر خبرنگاران و دیدگاه‌های مستقل ادبی



در ادامه این مراسم هاشم اکبریانی دبیر جایزه شعر خبرنگاران بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده‌ بود: چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران در سه بخش تجلیل از یکی از شاعران برجسته و پیشکسوت ایران، کتاب و ویژه به پایان رسید. در چهار دوره‌ای که گذشت جایزه شعر خبرنگاران به عنوان جریانی مستقل و آزاد با وجود تمامی مشکلات، توانست به موفقیتهای شایان توجهی نائل آید که این امر مدیون حمایتها و دلگرمی جامعه ادبی کشور، خبرنگاران، شاعران، ناشران و موسسه‌های مستقل هنری و ادبی بوده است که در مسیر پیشبرد اهداف این جایزه از هیچ کمکی دریغ نکردند.

اکبریانی اضافه کرد:جایزه شعر خبرنگاران که از ابتدای حرکت خود به دنبال گسترش حرکتها و دیدگاه‌های آزاد و مستقل ابدی بود، سعی داشته و دارد ضمن تجلیل از شاعرانی که بنای زندگی خود را بر سرودن شعر نهاده‌اند، شاعران برگزیده و نیز جوانان مستعد را به علاقه‌مندان شعر و ادبیات معرفی کند. با چنین هدفی هیئت داوران این دوره از جایزه شعر خبرنگاران طبق سنت سه دوره قبل ضمن تداوم بخش کتاب که به ارزیابی آثار منتشر شده در سال 1387 اختصاص داشت و نیز گرامیداشت یکی از شاعران جوان و نیز شاعرانی که به هر نحوی امکان انتشار کتاب را نداشته‌اند بتوانند فرصتی برای معرفی خود به دست آورند.

در ادامه این بیانیه عنوان شده بود: در برپایی چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران دوستان و عزیزان بسیاری ما را یاری کردند که لازم است از تمامی آنها، به ویژه نویسنده و محقق گرامی جناب آقای فتح‌الله بی‌نیاز به عنوان حامی مالی این دوره از جایزه شعر خبرنگاران، جناب آقای حسن زاده مدیر محترم نشر مروارید برای انتشار منتخبی از آثار برگزیده بخش ویژه (که در آینده به چاپ خواهد رسید)، مترجم و روزنامه‌نگار محترم جناب آقای علیرضا کیوانی‌نژاد که در راه‌اندازی بخش ویژه تلاش فراوانی کرد و هنرمند گرامی جناب آقای علیرضا مجابی که با در اختیار گذاردن مکان، فرصت برگزاری مراسم پایانی را فراهم آورد، تشکر و قدردانی شود.

هیئت داوران چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران با تجلیل از آقایان مفتون امینی به پاس خلق آثار ابدی ارزشمند و حضور مستمر در عرصه شعر امروز ایران، برگزیدگان خود را به شرح زیر اعلام کرد: در بخش کتاب از میان مجموعه‌های "اکنونهای دور" از مفتون امینی، "خرده ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه" از حافظ موسوی، "روباه سفیدی که عاشق موسیقی بود" از سارا محمدی اردهالی و "دروغهای مقدس" از حامد ابراهیم پور که نامزدهای این دوره بودند، کتاب "خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه" از حافظ موسوی به عنوان اثر برگزیده خود معرفی کرد.

در بخش ویژه از میان نامزدهای این دوره علی اسداللهی، ساره دستاران و مصطفی غضنفری، با تقدیر از علی اسداللهی، شعرهای مصطفی غضنفری با اکثریت نسبی آرا به عنوان برگزیده اعلام شد.

هیئت داوران چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران را احمدی پوری (داور افتخاری چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران)، محمد هاشم اکبریانی، علیرضا بهرامی، آرش شفاعی و پونه ندائی تشکیل می‌دادند.

