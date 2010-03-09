مرکز ملی موش تراریخت ایجاد شد/ تولید موش برای مطالعات درمانی

عباس صاحب قدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی مرکز تولید موش ترانس ژنیک در این پژوهشگاه افزود: مرکز ملی موش تراریخت از محل اعتباراتی که سال گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طریق ستاد بیوتکنولوژی در اختیار ما قرار داده بود راه اندازی شده که در حال حاضر 60 درصد زیر ساخت و تجهیزات آن آماده شده است و در طبقه منهای دواین پژوهشگاه راه اندازی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز از همکاری متخصصان ایرانی خارج از کشور چون پرفسور "نیرنیا" برخوردار است گفت: پروسه انتقال تکنولوژی به طور جداگانه طی قراردادی به امضا رسید که یک فاز آن اجرایی شده است و دو فاز از انتقال تکنولوژی باقی مانده است که با یک کارگاه آموزشی اجرایی می شود.

لطفی با تاکید بر اینکه مرکز موش ترانس ژنیک "ملی" است خاطرنشان کرد: ما تعهد داریم که خدمات این مرکز را به سراسر کشور ارائه کنیم.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک به اهمیت این مرکز اشاره کرد و یادآور شد: تولید موش ترانس ژنیک برای مطالعات محققان در حوزه های مختلفی چون تولید دارو، درمان بیماریها و مطالعات پیشگیری بسیار مهم است زیرا این مدل حیوانی می تواند برای اجرای تحقیقات این حوزه از جمله دست ورزی ژنی، انتقال ژن و سرکوب یک ژن و سایر موارد موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی مرکز موشهای دست ورزی شده می تواند زمینه خوبی برای محققان این حوزه باشد اضافه کرد: در حال حاضر 60 درصد از این مرکز راه اندازی شده است و امیدواریم در سال آینده این مرکز به طور کامل تکمیل شود.

مرکز ملی موش تراریخت، مرکز آموزشهای کوتاه مدت تئوری و عملی زیست فناوری متشکل از سه بخش آزمایشگاهها، سالن ویدئو کنفرانس و اتاقهای اساتید، ساختمان بلوک B و ساختمان پایلوت شیمی از بخشهای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک هستند که 19 اسفند ماه به بهره برداری می رسند.

کریم نیرنیا که دکتر لطفی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک از همکاریش با مرکز ملی موش ترانس ژنیک اشاره کرده است با استفاده از سلولهای بنیادین موفق به ارائه شیوه درمانی جدیدی بر پایه تولید اسپرم انسانی از سلول بنیادی جنینی شده است که می تواند بر روی اختلالات ناباروری تاثیری بسزایی داشته باشد.



این محقق ایرانی موسسه سلولهای بنیادین شمال شرق انگلستان به همراه گروهی از محققان موفق شده است با استفاده از سلولهای بنیادین جنین انسانی را به وجود آورد. در این شیوه به صورت تئوری با ایجاد تغییراتی در ساختار اسپرم می توان تخم را بارور کرده و جنین را به وجود آورد.

دکتر کریم نیرنیا معتقد است طی 10 سال آینده با استفاده از این شیوه می توان به زوجهای جوانی که توانایی باروری ندارند کمک کرد تا کودکانی با خصوصیات ژنتیکی خود به وجود آورند.