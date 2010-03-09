اعلام مخالفت اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد با اجرای پروژه معدن علی‌ آباد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این بیانیه آمده است: اجرای پروژه معدن مس علی‌آباد با توجه به حجم ذخیره اکتشافی و عیار کم آن و نیز نداشتن جنبه استراتژیکی خاص در مقایسه با میزان تخریب طبیعت و آثار زیان‌بار وگسترده آن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی نادرست وغیر کارشناسی است.

در این بیانیه همچنین آمده است: بهره ‌برداری از معدن و نیز تاسیس کارخانه تغلیظ در جوار آن منجر به تهدید کوهستان با ارزش شیرکوه و در نهایت به مخاطره افکندن منابع تامین کننده آب مناطق پایین دستی و به ویژه دشت یزد - اردکان می‌شود و حیات آبادی‌های نزدیک به معدن را به نابودی کامل می ‌کشاند.

این بیانیه می ‌افزاید: در حالی که محور توسعه شهرستان تفت در قالب اکوتوریسم تعریف شده، از سوی دیگر با بهره‌برداری و دست‌اندازی به طبیعت زیبای این منطقه، اثری از زیبایی و جاذبه طبیعی آن باقی نمی‌ماند و از این‌رو این تعارض جدی باید مورد توجه جدی سیاست‌ گذاران قرار گیرد.

این بیانیه همچنین با اشاره به تاکید بر اشتغالزایی این معدن، به گزینه‌ های مناسبتر و کم هزینه‌ تر برای افزایش اشتغال در منطقه پرداخته و خاطرنشان می‌ کند: تاکید به اشتغالزایی این پروژه آن هم تنها به چند سال محدود بهره ‌برداری از معدن در مقابل نابودی زیر ساخت‌های طبیعی منطقه برای همیشه توجیهی کوته‌بینانه است و با اصول اولیه همزیستی این مردمان سخت‌کوش با شرایط کویری و اصول اساسی توسعه پایدار هیچ نوع سنخیتی ندارد.

در میان امضاء کنندگان این بیانیه، اسامی افرادی چون دکتر محمدحسین جزیره‌ ای چهره ماندگار منابع طبیعی ایران نیز به چشم می ‌خورد.

عملیات اجرایی معدن مس علی ‌آباد چندی است با اعتراض تشکلهای زیست محیطی و دوستداران طبیعت متوقف شده است.

آلودگی آبهای منطقه، ریزش قنوات، نزدیکی معدن به گسل دهشیر و افزایش خطر زلزله به واسطه انفجارهای معدنی، افزایش زمین لغزش در گردنه علی‌آباد محور ترانزیستی یزد - شیراز، نابودی مراتع، تخریب بوستان‌های پایین دست و از بین رفتن کشاورزی و باغداری در منطقه از جمله تبعات منفی ناشی از این طرح عنوان شده است.