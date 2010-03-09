13 درصد جمعیت خراسان جنوبی عشایر هستند

غلامحسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، جمعیت عشایر خراسان جنوبی را بالغ بر 80 هزار و 166 نفر عنوان کرد و افزود: این میزان 13 درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است.

وی به وجود 15 هزار و 153 خانوار عشایر در استان اشاره کرد و بیان داشت: عشایر خراسان جنوبی هفت درصد جمعیت عشایر کل کشور را به خود اختصاص دادند.

افضلی در خصوص اعتبارت تخصیص یافته به عشایر استان در سال جاری، تصریح کرد: اعتبارت تملک به میزان سه هزار و 660 میلیون ریال و با تخصیص 50 درصدی که با توجه به جمعیت عشایر بسیار ناچیز و نا مناسب می باشد.

وی اعتبارات دریافتی از محل ستاد حوادث استان را چهار هزار و 150 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبار در جهت آبرسانی به عشایر، حفر و تجهیز دو حلقه چاه و نیز مرمت و بهسازی قنوات و چاهای مالداری هزینه می شود.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی تاکید کرد: در بحث اعتبارت متاسفانه علیرغم اینکه 13 جمعیت استان را تشکیل می دهند، مبلغ کمتری نسبت به عشایر سایر استانها به این قشر اختصاص می یابد.

افضلی در ادامه احداث انبار ذخیره علوفه، تجهیز چاه های آب شرب، پیگیری احداث واحدهای مسکونی مقاوم در شهرک های عشایری، نگهداری ایلراهها، بهسازی و مرمت چشمه و قنوات و... را از جمله خدمات انجام شده در بخش عمران برشمرد.

وی با بیان اینکه عشایر این استان در حال حاضر دارای یک میلون و 200 هزار واحد دامی هستند، عنوان کرد: این میزان 34 درصد دام استان را تشکیل می دهد.

افضلی در خصوص خدمات ارائه شده به این قشر نیز، اظهار داشت: خدمات مستمر سازمان عشایری در غالب آبرسانی، گازرسانی، نفت رسانی و مرمت ایل ‌راه است که در این راستا تاکنون 15 دستگاه برای آبرسانی سیار به مناطق عشایری در سطح استان فعال است.

وی از استقرار کانون اسکان در تمام شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: کانون‌های اسکان عشایر به دو دسته کانون اسکان هدایت و کانون خودجوش تقسیم می‌شوند.

افضلی با اشاره به اینکه کانون اسکان هدایت با ایجاد زیرساخت ‌های اشتغالی، آموزشی و رفاهی با همکاری ادارات تشکیل می ‌شود، خاطر نشان کرد: کانون خودجوش عشایری نیز با گردهم آمدن چند خانواده عشایری در کنار یک چشمه یا قنات به وجود می ‌آید.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در پایان تعداد کانون های توسعه هدایتی در سطح استان را هفت کانون ذکر کرد و یادآور شد: هم اکنون 74 کانون خودجوش در سطح استان فعال است.