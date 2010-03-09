به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا موحد ظهر سه شنبه در میزگرد علمی - تخصصی بررسی موانع و راهکارهای توسعه اشتغال پایدار، با اشاره به اهمیت بحث کسب و کار در فرهنگ و آموزه های دینی افزود: در تدوین سند توسعه اشتغال انحرافاتی وجود دارد و اولویت بخشیدن به بخشهای خدمات، کشاورزی و صنعت در تدوین این سند به خوبی رعایت نشده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش خدمات در تدوین سند توسعه اشتغال مغفول مانده است، گفت: در بحث بنگاه های زودبازده نیز بخش صنعت از تسهیلات مربوطه بیشترین میزان بهره مندی را داشت در حالی که بخش خدمات بایستی در اولویت قرار می گرفت.

وی به تجربه کشور چین در زمینه جذب سرمایه های خارجی اشاره کرد و افزود: از تجربیات این کشور باید در کنار آموزه های دینی و فرهنگی اسلامی استفاده شود.

در این میزگرد منوچهر سلطانی، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان نیز تصریح کرد: مشکل اساسی کشورهای در حال توسعه در رابطه با اشتغال، نوع نگاه آنها به اقتصاد و زندگی است بطوریکه در کشورهای پیشرفته در صورت احساس نیاز نسبت به برطرف شدن آن اقدام می شود در حالیکه در کشورهای جهان سوم نیاز کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر در این زمینه، دامن زدن به تقاضاست، گفت: فرهنگ سازی نیز از عوامل مهم مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار است.

وی با تاکید بر داشتن نگاه تولید به منظور صادرات افزود: در بخش تولید همیشه نگاه به اشتغالزایی وجود داشته است در حالیکه با توجه به اشتغالزایی حدود 100 هزار نفری بخش صادرات در استان باید تولید صادراتی در اولویت قرار گیرد.

همچنین دکتر مختاری عضو هیئت علمی هسته مطالعات و پژوهشهای سازمان بازرگانی نیز اساس شکیل گیری اجتماع را بر پایه تقسیم کار دانست و افزود: طی سالهای 78 تا 88 نرخ رشد جمعیت استان 1.5 درصد کاهش یافته است در حالیکه باید طی این مدت 534 هزار نفر به جمعیت فعال اسان اضافه می شد.

وی با بیان اینکه سالانه برای 53 هزار نفر باید در استان شغل ایجاد شود، گفت: بخش کشاورزی در زمینه ایجاد اشتغال نتوانسته است به خوبی نقش ایفا کند به طوریکه سهم بخش کشاورزی در اشتغال از 47 درصد در سال 50 به 23 درصد در سال 85 کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش بازرگانی در برگیرنده حوزه های مختلفی است باید سهم آن در حوزه اشتغال زایی و بهره مندی از تسهیلات اشتغال زایی افزایش یابد.

در این میزگرد دکتر صادق ایماندوست، عضو هیئت علمی هسته مطالعات و پژوهش های بازرگانی سازمان نیز اظهار داشت: بیکاری منشاء بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است و باید به این مشکل به عنوان یک مشکل اساسی پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه به منظور عدم تغییر و تثبیت نرخ بیکاری باید سالانه 700 تا 800 هزار شغل جدید ایجاد شود، گفت: بررسی انواع و حجم کالاهای وارداتی، جمع آوری اطلاعات واردات سایر کشورها بخصوص کشورهای همسایه، بررسی کالاهای پر مصرف در جهان، مشخص نمودن اقلام پر مصرف، انتخاب بین کالاها، مشخص نمودن کالاهایی که می توان در داخل کشور تولید نمود و تهیه طرح های توجیه اقتصادی از جمله راهکارهای افزایش اشتغال است.

ایماندوست تصریح کرد: برای تهیه طرح های توجیه اقتصادی نیز باید جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و ارائه طرح های توجیهی به آنها، ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران، تولید کالاهای با کیفیت مطلوب و ایجاد تسهیلات برای صادرات در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دلالی و واسطه گری است، افزود: حجم اقتصاد پنهان در کشور ما زیاد است و باید فرهنگ تجارت الکترونیک و استفاده از کارتهای اعتباری گسترش یابد.