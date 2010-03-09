ترویج فرهنگ ناب محمدی ضامن ماندگاری انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام اسماعیل قبادی صبح سه شنبه دردیدار فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی ضمن قدردانی از زحمات این فرمانداری در جهت کمک و همیاری و همکاری با روحانیون اعزامی سازمان به ثلاث باباجانی اظهار داشت: پیوند ناگسستنی مردم این شهرستان با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه پرچمدار انقلاب اسلامی، رهبری عظیم الشان نشان از روح حقیقت خواهی و تجلی فضیلت طلبی مردمان این دیار است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان به منظور مقابله با اسلام گفت: بی شک سعی دشمنان در طول سالیان دراز برای خاموش کردن نور اسلام تاکنون بیهوده بوده و براساس وعده قطعی خداوند بی اساس خواهد ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همدلی فرماندار و مسئولین فرهنگی ثلاث باباجانی بتوانیم بیش از پیش در این شهرستان برنامه های فرهنگی را دنبال کنیم و فعالیت های گسترده و جدی تری در زمینه های مختلف داشته باشیم.

در ادامه این دیدار علی هاشمی نیا فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی نیز گفت: مردم شهرستان ثلاث باباجانی علاوه بر خصلتهای خوبی که دارند در مناسبتهای مختلف نشان دادند مردمی ولایت مدار در خط نظام و رهبری و از مدافعین انقلاب اسلامی هستند.

هاشمی نیا تصریح کرد: شهرستان ثلاث باباجانی به دلیل مشکلات گذشته همچنین جنگ تحمیلی محروم مانده گرچه به لطف پروردگار و زحمات مسئولین جمهوری اسلامی امکانات وخدمات باورنکردنی به این شهر ارائه شده اما همچنان نیازمند تلاش و کوشش بالاخص در بعد فرهنگی هستیم.

فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی خاطرنشان کرد: از تلاشهای تبلیغات اسلامی در بعد تبلیغ اسلام و مسائل دینی تقدیر می کنیم انتظار داریم که این رسالت تداوم داشته باشد تا بتوانیم به هدف مطلوب برسیم.