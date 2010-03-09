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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

ترویج فرهنگ ناب محمدی ضامن ماندگاری انقلاب است

ترویج فرهنگ ناب محمدی ضامن ماندگاری انقلاب است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: ترویج احکام الهی و فرهنگ ناب محمدی ضامن ماندگاری انقلاب اسلامی و حراست از این نظام مقدس درگذر پیچ و خم روزها و وقایع سخت و دشوار است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام اسماعیل قبادی صبح سه شنبه دردیدار فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی ضمن قدردانی از زحمات این فرمانداری در جهت کمک و همیاری و همکاری با روحانیون اعزامی سازمان به ثلاث باباجانی اظهار داشت: پیوند ناگسستنی مردم این شهرستان با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه پرچمدار انقلاب اسلامی، رهبری عظیم الشان نشان از روح حقیقت خواهی و تجلی فضیلت طلبی مردمان این دیار است.

 

وی با اشاره به تلاش دشمنان به منظور مقابله با اسلام گفت: بی شک سعی دشمنان در طول سالیان دراز برای خاموش کردن نور اسلام تاکنون بیهوده بوده و براساس وعده قطعی خداوند بی اساس خواهد ماند.

 

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همدلی فرماندار و مسئولین فرهنگی ثلاث باباجانی بتوانیم بیش از پیش در این شهرستان برنامه های فرهنگی را دنبال کنیم و فعالیت های گسترده و جدی تری در زمینه های مختلف داشته باشیم. 

 

در ادامه این دیدار علی هاشمی نیا فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی نیز گفت: مردم شهرستان ثلاث باباجانی علاوه بر خصلتهای خوبی که دارند در مناسبتهای مختلف نشان دادند مردمی ولایت مدار در خط نظام و رهبری و از مدافعین انقلاب اسلامی هستند.

 

هاشمی نیا تصریح کرد: شهرستان ثلاث باباجانی به دلیل مشکلات گذشته همچنین جنگ تحمیلی محروم مانده گرچه به لطف پروردگار و زحمات مسئولین جمهوری اسلامی امکانات وخدمات باورنکردنی به این شهر ارائه شده اما همچنان نیازمند تلاش و کوشش بالاخص در بعد فرهنگی هستیم.

 

فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی خاطرنشان کرد: از تلاشهای تبلیغات اسلامی در بعد تبلیغ اسلام و مسائل دینی تقدیر می کنیم انتظار داریم که این رسالت تداوم داشته باشد تا بتوانیم به هدف مطلوب برسیم.

کد مطلب 1048398

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