به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل چمنی صبح سه شنبه در آئین گشایش سومین جشنواره ملی گره زرین در تبریز گفت: هنر صنعت فاخر فرش در سرزمین ایران ریشه در قرو ن و اعصار دارد و بی‌شک در هر نقش و رنگ آن هزاران حکایت، داستان و افسانه نهفته است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز افزود: از تجمیع انواع صنایع و تخصص‌های مختلف با پروسه‌ای بسیار پیچیده، یک تخته قالی تولید و به دست خریدار می‌رسد که از ارزش بالای این کالا خبر می دهد.

چمنی با اشاره به درگیر بودن بخش‌های زیادی با این هنرصنعت تصریح کرد: پرورش دام یا کرم ابریشم، چینش و ریسندگی، رنگرزی دارسازی، چله‌کشی و چله‌دوانی، طراحی و نقشه‌کشی، نقطه‌زنی بافت، پرداخت، شستشو، دارکشی و رفع عیوب، شیرازه‌زنی، دو گره‌زنی، مرمت و روفوگری، تبلیغات، فروش و صادرات همه در کارند تا تخصص تمام این صنوف باعث تولید قالی های بی عیب و مطلوب سلیقه خریدار ‌شود.

فرش تبریز - بازار مظفریه

وی با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی موتور محرک قالی کشور هستند، خاطرنشان کرد: اتحادیه های صنفی با تمام مشکلات، سعی در ارائه خدمات تعیین شده در چارچوب قانون نظام صنفی دارند اما باید برای تسریع و تقویت امور قالی کشور وظایف و امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد تا موتور محرکی برای قالی کشور شوند.

چمنی اظهار داشت: اتحادیه تولیدکنندگان، بافندگان و صنوف همگن تبریز مهمترین تشکل صنفی در سطح آذربایجان شرقی است که با حضور کارشناسان و صاحبنظران توانسته یکی از فعال‌ترین و تاثیرگذارترین اتحادیه‌ها در سطح کشور باشد.

وی ساماندهی صدور کارت و پروانه کسب، حمایت از پروژه تحقیقاتی قالی آذربایجان، انجام پروژه سلامت قالیبافان، اخذ مجوز نخستین آموزشگاه تخصصی بافت، معرفی قالیبافان به بیمه تامین اجتماعی، ثبت نام سهام عدالت، معرفی قالیبافان برای دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح سامانه مکانیزه صدور پروانه کسب و کارت قالیبافی (اتوماسیون اداری)، برگزاری همایش سلیقه‌یابی و مشارکت در ساخت مستند قالی آذربایجان را بخشی از فعالیت اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان تبریز خواند.