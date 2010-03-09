ظرفیت تولید گاز افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ضیغمی با اشاره به افزایش تولید گاز به 500 میلیون متر مکعب و تولید نفت خام به 500 هزار بشکه در روز تا سال 1393 در میادین مناطق مرکزی ایران، گفت: هم اکنون برای این افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی به دنبال تامین منابع مالی و اعتباری جدید هستیم.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به تولید روزانه 315 میلیون متر مکعب گاز در زمستان امسال، تصریح کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز طبیعی در میادین مناطق مرکزی ایران به 320 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت در ادامه پایین بودن قیمت را موجب رشد مصرف بی رویه حاملهای انرژی عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و فرهنگ سازی باید قیمت حاملهای انرژی به صورت واقعی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه برای از بین بردن آثار تورمی واقعی شدن قیمت انرژی باید در یک بازه زمانی و به صورت تدریجی قیمتها افزایش یابد، اظهار داشت: با افزایش تدریجی قیمتها آثار سو این تغییرات بر مصرف کنندگان به حداقل کاهش می یابد.

ضیغمی با تاکید بر نامگذاری سالجاری به نام حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، بیان کرد: باید با رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی شاهد آن نباشیم که سرانه مصرف گاز ایران با کشوری همچون چین برابری کند.