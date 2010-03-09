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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

مرداسی خبر داد:

سالانه پنج میلیون مترمربع فرش در ایران تولید می شود

سالانه پنج میلیون مترمربع فرش در ایران تولید می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: سالانه پنج میلیون متر مربع قالی در کشور تولید می‌شود و میزان صادرات آن سالانه هشت هزار تن به ارزش بیش از 400 میلیون دلار است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فیصل مرداسی پیش از ظهر سه شنبه در آئین گشایش سومین جشنواره ملی گره زرین در تبریز اظهار داشت: تولیدات ایران در فرش به کشورهای آلمان، اروپا، آمریکا، روسیه اوکراین و حوزه خلیج فارس ارسال می‌شود که امید است در سال 89 این رقم به 500 میلیون دلار برسد.

وی افزود: قالی ایران دارای سه عنصر محیط زیست یا طبیعت، بازگشت به طبیعت و هنر در عرصه بین‌الملل است و لذا جایگاه آن در جهان باید افزایش ارتقا یابد.

وی اظهار داشت: بازار بین‌المللی قالی طی 10 سال اخیر از نظر وزنی به شدت کوچک شده است و از 40 هزار تن به 26 هزار تن رسیده که کاهش هفت درصدی سالانه در کل مبادلات قالی را نشان می‌دهد.

مرداسی افزود: در این مدت رکودی به وجود آمده که از حیث زمان طولانی بوده و باید تلاش مضاعفی صورت پذیرد تا قالی از این فضای رکود خارج شود.

وی گفت: عمده ضعف تولید قالی در شرایط فعلی بازار، سفارش‌پذیری است زیرا بیشترین تولید ما به طور غیرمتمرکز و در منازل انجام می‌شود.

مرداسی اظهار داشت: مشکلات قانونی کارگاه‌های متمرکز قالی با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی تقریبا حل شده و این مجتمع ها در تولید استاندارد، افزایش قدرت سفارش پذیری، رفع موانع تولید غیرمتمرکز و پاسخگویی به مشتریان می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.

وی گفت: مرکز ملی فرش ایران به دنبال آن هست تا به لحاظ فرهنگی مجتمع‌های متمرکز را توسعه و گسترش داده و فعالان این حوزه را مورد تشویق قرار دهند ضمن اینکه مخالف تولید غیرمتمرکز نیست و بر آن است تولید غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز را ساماندهی کند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: بر این اساس همکاری و تعامل مرکز ملی فرش با کلیه دست اندرکاران قالی می‌تواند راهگشا باشد که البته نیازمند عزمی ملی است.

وی به بالا بودن نرخ بیگاری در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: هنر صنعت قالی می‌تواند علاوه بر اشتغالزایی در ارزآوری نیز موثر باشد.

کد مطلب 1048404

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