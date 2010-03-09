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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهرداری به عنوان متولی اصلی بهداشت خوب عمل نمی کند

شهرداری به عنوان متولی اصلی بهداشت خوب عمل نمی کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس بهداشت محیط استان هرمزگان گفت: کارشناسان بهداشت محیط گزارشات خود را به صورت مداوم به شهرداری اعلام می کنند این ارگان به عنوان متولی اصلی بهداشت عملکرد خوبی نداشته است.

نواب رازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به نقش شهرداری در حفظ بهداشت و سلامت شهر افزود: عدم هماهنگی مشکل اصلی در نبود بهداشت و استاندارد خوب در شهر بندرعباس است.

وی اضافه کرد: ارگان های متولی مانند شهرداری باید با مرکز بهداشت همکاری و هماهنگی بهتری داشته باشند و هر کدام از این دستگاه ها کار خود را به خوبی انجام دهد.

رئیس گروه بهداشت محیط کار حرفه ای مرکز بهداشت هرمزگان ادامه داد: در راستای هر چه بیشتر عملکرد مثبت باید برای ستادی از ارگان های شهرداری، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی تشکیل و با هماهنگی یکدیگر به فعالیت بپردازند.

رازمند تصریح کرد: یکی از عمده مشکلات مرکز بهداشت استان در رسیدگی به مشکلات بهداشتی شهر کمبود نیروی انسانی با توجه به وسعت و شرایط جغرافیایی استان است.

کد مطلب 1048409

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