شهرداری به عنوان متولی اصلی بهداشت خوب عمل نمی کند

نواب رازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به نقش شهرداری در حفظ بهداشت و سلامت شهر افزود: عدم هماهنگی مشکل اصلی در نبود بهداشت و استاندارد خوب در شهر بندرعباس است.

وی اضافه کرد: ارگان های متولی مانند شهرداری باید با مرکز بهداشت همکاری و هماهنگی بهتری داشته باشند و هر کدام از این دستگاه ها کار خود را به خوبی انجام دهد.

رئیس گروه بهداشت محیط کار حرفه ای مرکز بهداشت هرمزگان ادامه داد: در راستای هر چه بیشتر عملکرد مثبت باید برای ستادی از ارگان های شهرداری، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی تشکیل و با هماهنگی یکدیگر به فعالیت بپردازند.

رازمند تصریح کرد: یکی از عمده مشکلات مرکز بهداشت استان در رسیدگی به مشکلات بهداشتی شهر کمبود نیروی انسانی با توجه به وسعت و شرایط جغرافیایی استان است.