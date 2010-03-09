توقف پرداخت تسهیلات بانکی به انبوه سازان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیگدلی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر افت 70 درصدی صدور پروانه های ساختمانی با بروز مشکلات اقتصادی در حوزه هایی همچون بازار بورس، سکه و ارزش همراه بوده است، لذا ایجاد رونق در بخش ساختمان و مسکن به ایجاد رونق در سایر بخشهای اقتصادی منتهی می شود.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به تعطیلی بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور به دلیل وجود رکود در صنعت ساختمان و مسکن، اظهار داشت: صنعت فولاد و آهن با تولید سالانه 11 میلیون تن و صنعت سیمان با تولید سالانه 55 میلیون تن به عنوان زیر مجموعه این صنعت از رکود و رونق آن متاثر خواهد بود.

وی اعلام کرد: در دوران رونق بخش ساختمان و مسکن حجم مبادلات مالی خرید و فروش مسکن سالانه بالغ بر 610 هزار میلیارد تومان بوده، ضمن اینکه در این دوران حجم مبادلات مالی تولید مسکن معادل 100 هزار میلیارد تومان بوده است.

بیگدلی با بیان اینکه دهک اول باید حدود 127 سال درآمد سالانه خود را برای خرید مسکن پس انداز کنند، افزود: با توجه به نیاز انباشته مسکن به میزان 3 میلیون واحد مسکونی و یک و نیم واحد مسکونی به صورت نیاز بالفعل باید به این بخش توجه ویژه شود، ضمن اینکه سالهای 85 تا 95 اوج نیاز مسکن در کشور خواهد بود.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور عنوان کرد: به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری سالانه باید 250 هزار واحد مسکونی و برای رفع نیاز مردم به مسکن در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه نیز باید 250 هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.

وی عنوان کرد: خیز دولت برای مسکن مهر به دنبال رفع نیاز سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی بوده، این در حالی است که انتقاداتی به سیاستهای وزارت مسکن در دولت نهم وارد بود که وزیر کنونی مسکن و شهرسازی هم اکنون به صورت معقولانه مسائل را مورد بررسی قرار داده است.

بیگدلی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه و بلاوصول بانکها است در حالی که از موارد نادر است که بانک وامی را به پروژه مسکن پرداخت کرده باشد و قابل برگشت و وصول نباشد؛ لذا باید دید دلیل بد اخلاقی بانک مرکزی با بخش ساختمان و مسکن چیست.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با طرح این سئوال که دلیل توقف پرداخت وام به پروژه های انبوه سازی چیست، افزود: راهبرد اساسی انبوه سازی، سریع سازی، کیفی سازی و ارزان سازی مسکن است و با افزایش تولید قیمتها در این بخش کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه مسکن مهر راهگشای حل مشکل مردم و دهکهای پایین درآمدی در بخش مسکن است، گفت: جهت گیری مثبت وزیر کنونی مسکن و شهرسازی همگام شدن انبوه سازان با مردم و دولت را به دنبال داشته و این امر حمایت بیشتر از مسکن مهر را به همراه دارد.

بیگدلی با بیان اینکه بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در ارتباط با بخش مسکن اجرا نشده است، افزود: تعیین سقف وام مسکن مهر به 25 میلیون تومان و فروش اقساطی 15 میلیون تومان در این بسته نهایی شد که متاسفانه هیچ کس را سراغ نداریم که بر اساس این بسته سیاستی و نظارتی وامی را دریافت کرده باشد.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور اعلام کرد: سقف تسهیلات برای تولید کنندگان حرفه ای مسکن 10 تا 12 میلیون تومان است که این رقم باید به سقف حداقل 50 میلیون تومان افزایش یابد زیرا رقم کنونی 10 درصد هزینه های ساخت را هم پوشش نمی دهد.

وی اظهار داشت: در دوران رکود مسکن بانکها به بهانه مشارکت حقیقی در اجرای پروژه ها سود تسهیلات را به 24 درصد افزایش دادند در حالی که سود باید تک رقمی شود، ضمن اینکه در بسته یپشنهادی بانک مرکزی حجم تسهیلات بانکی برای ساختمان و مسکن 5 درصد اعلام شد که این رقم باید 15 درصد در نظر گرفته شود.