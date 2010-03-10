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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۱

پیش‌تولید "ورود زنده‌ها ممنوع" شروع می‌شود

پیش‌تولید "ورود زنده‌ها ممنوع" شروع می‌شود

پیش‌تولید فیلم سینمایی "ورود زنده‌ها ممنوع" به کارگردانی جواد مزدآبادی شنبه 22 اسفندماه شروع می‌شود.

مزدآبادی به خبرنگار مهر گفت: با پایان تصویربرداری فیلم تلویزیونی "یخ در بهشت" از شنبه آینده پیش‌تولید فیلم سینمایی "ورود زنده‌ها ممنوع" شروع می‌شود و فهرست عوامل و بازیگران به زودی مشخص می‌شوند. فیلمبرداری این فیلم سینمایی اوایل اردیبهشت سال 89 آغاز می‌شود.

طرح اولیه فیلم سینمایی "ورود زنده‌ها ممنوع" متعلق به مزدآبادی و زهرا خمسه است و علیرضا مسعودی با مشاوره محسن تنابنده فیلمنامه را نوشته‌‌اند."ورود زنده‌ها ممنوع" یک کمدی پر پرسوناژ و شلوغ است که قرار است در آن از بازیگران حرفه‌ای سینمای استفاده ‌شود. این فیلم روایت زندگی دو جوان نعش‌کش است که در قبرستان کار می‌کنند و با ماجراهای مختلف روبرو می‌شوند.

جواد مزدآبادی تاکنون فیلم سینمایی "طاووسهای بی‌پر"، فیلمهای تلویزیونی "گره کور"، "چاه دیو" و مجموعه "خونمردگی" را کارگردانی کرده ‌است.

کد مطلب 1048411

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