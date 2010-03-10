مزدآبادی به خبرنگار مهر گفت: با پایان تصویربرداری فیلم تلویزیونی "یخ در بهشت" از شنبه آینده پیشتولید فیلم سینمایی "ورود زندهها ممنوع" شروع میشود و فهرست عوامل و بازیگران به زودی مشخص میشوند. فیلمبرداری این فیلم سینمایی اوایل اردیبهشت سال 89 آغاز میشود.
طرح اولیه فیلم سینمایی "ورود زندهها ممنوع" متعلق به مزدآبادی و زهرا خمسه است و علیرضا مسعودی با مشاوره محسن تنابنده فیلمنامه را نوشتهاند."ورود زندهها ممنوع" یک کمدی پر پرسوناژ و شلوغ است که قرار است در آن از بازیگران حرفهای سینمای استفاده شود. این فیلم روایت زندگی دو جوان نعشکش است که در قبرستان کار میکنند و با ماجراهای مختلف روبرو میشوند.
جواد مزدآبادی تاکنون فیلم سینمایی "طاووسهای بیپر"، فیلمهای تلویزیونی "گره کور"، "چاه دیو" و مجموعه "خونمردگی" را کارگردانی کرده است.
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