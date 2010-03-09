کمک 3.1 میلیارد ریالی مردم همدان برای بازسازی عتبات عالیات

محمدعلی بادامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این کمک ها در قالب خرید وسایل و مصالح مورد نیاز حرم های شریف از جمله دارالضیافه در کربلای معلی هدیه شده است.

وی با بیان اینکه به همت سنگ کاران هنرمند همدانی، سنگ های کف حرم مطهر حضرت اباعبدا.. الحسین (ع) تعویض خواهد شد، اظهار داشت: برای این امر اکیپی متشکل از 9 هنرمند سنگ کار همدانی به کربلا اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات در عراق، حرکت کاروان اعزامی را به هفته آینده موکول کرد، اظهار داشت: احداث دارالشفاء سید الساجدین نیز در کربلای معلی مد نظر است.

بادامی افزود: دارالضیافه در زمینی به مساحت 14 هزار متر مربع و در هفت طبقه در حال ساخت است که تا کنون بیش از 60 درصد از کار ساختمانی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی بخش تاسیسات این مکان را یک تیم فنی و مهندسی از مردم همدان بر عهده گرفته اند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان همدان اظهار داشت: مردم دارالمومنین همدان از سال 86 تا کنون بیش از چهار کیلوگرم طلا به آستان های مقدس هدیه کرده اند.

بادامی اضافه کرد: یک و نیم کیلو طلا از این میزان در آستان های شریف امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) در کاظمین به کار رفته است.

وی افزود: حدود 200 گرم طلا برای ضریح اباعبدالله الحسین که در قم در حال ساخت است، از سوی مردم همدان اهدا شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان همدان با بیان اینکه اعزام نیروی متخصص به عتبات متبرکه از دیگر افتخارات مردم ولایتمدار همدان عنوان کرد.

وی گفت: 150 نیروی متخصص در قالب نیروهای خدماتی تاسیساتی مهندسی سفت کار ساختمانی بنا و جوشکار و نیروهای ساده تا امروز به عتبات عالیت اعزام شده اند.

بادامی با ذکر اینکه این نیروها به صورت افتخاری به این اماکن اعزام می شوند، افزود: هر کدام از نیروهای متخصص 20 روز تا یک ماه در عتبات عالیات حضور داشته اند.