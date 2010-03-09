تذکرات پی در پی بر سر واگذاری بخش سلامت و بهداشت به بخش خصوصی و تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور، حیدری نماینده اردل و فارسان پیشنهاد کرد بخش سلامت و بهداشت که در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مشمول واگذاری شده است، از واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی حذف شود.

محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه مجلس هنگام رای گیری این پیشنهاد تاکید کرد از آنجا که این پیشنهاد مغایر برنامه چهارم است باید برای تصویب دو سوم آرا را کسب کند.

رای گیری در این خصوص انجام شد و این پیشنهاد به تصویب نرسید، بنابراین اعتراض پی در پی نمایندگان مبنی عدم نیاز به دو سوم آرا برای تصویب را در پی داشت.

این نمایندگان از جمله احمد توکلی و علی عباسپور نمایندگان تهران معتقد بودند چنانچه پیشنهادی مغایر برنامه باشد نیاز به دو سوم آرا دارد اما این پیشنهاد مطابق با قانون برنامه چهارم است.

توکلی تاکید داشت : در قانون خدمات کشوری این مورد با انضباط بیشتری لحاظ شده است و حذف آن از بودجه هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد.

علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به این تصمیم ابوترابی اعتراض کرد و گفت: سال گذشته نیز چنین موردی در صحنه علنی مجلس مطرح شد و حوزه بهداشت سلامت و آموزشی از واگذاری به بخش خصوصی حذف شد. وی معتقد بود بخش آموزشی نباید به بخش خصوصی واگذار شود.

عباسپور پیشنهاد کرد این موضوع توسط اداره قوانین، اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

حسین علی شهریاری نماینده زاهدان وعضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در تذکری گفت: اگر بخش سلامت و بهداشت به بخش خصوصی واگذار شود مردم دچار مشکل می شوند.

در این هنگام کریم شهرزاد نماینده اصفهان و عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابوترابی خواست تا با دیگر اعضای هیئت رئیسه نیز در این باره مشورت کند و سپس نظر نهایی آنان اعلام شود.

بحث و گفتگو و اعتراض به این تصمیم ابوترابی رئیس جلسه تا آنجا بالا گرفت که تعداد زیادی از نمایندگان خواستار بیان تذکر در این خصوص شدند، تعدادی از نمایندگان از جمله عباسپور و توکلی نمایندگان تهران نیز با در دست داشتن آیین نامه داخلی مجلس در جایگاه هیئت رئیسه قرار گرفتند و صحبت هایی با ابوترابی داشتند.

بر اساس این گزارش محمد حسن ابوترابی فرد در نهایت تسلیم تذکرات و نظرات نمایندگان شد و اعلام کرد بر اساس پیشنهاد عباسپور و دیگر نمایندگان این موضوع برای بررسی بیشتر مراعا می ماند.