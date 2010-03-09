رئیس جمهور عصر امروز به مجلس می رود

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه عصر امروز ساعت 14:00 دکتر محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی می رود، اظهار داشت: این دیدار رئیس جمهور بیشتر برای تقدیر وتشکر از زحمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی وبویژه کمیسیون تلفیق خواهد بود .

وی در عین حال تصریح کرد: البته رئیس جمهور درخصوص برخی از موضوعات از جمله "طرح هدفمند سازی یارانه ها، طرح صندوق توسعه ملی وهمچنین طرح های عمرانی" که در لایحه بودجه سال آینده آمده است، نقطه نظرات خود را با نمایندگان مجلس مطرح خواهد کرد.

به گزارش مهر، پیش از این اجلاس مشترک دولت و مجلس در غروب روز یکشنبه هیجدهم بهمن ماه برگزار شده بود ونمایندگان خانه ملت مهمان دولتیان بودند و در این اجلاس مشترک درخصوص "لایحه بودجه سال 89 وهدفمند کردن یارانه ها" بحث وگفتگو شده بود.