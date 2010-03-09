رئیس جمهور آرژانتین موفقیت نماینده این کشور در اسکار را تبریک گفت

به گزارش مهراز آسوشیتد پرس فیلم "راز درون چشم هایشان" ساخته خوان خوزه کامپانلا که دیروز موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد مورد ستایش رئیس جمهور آرژانتین قرار گرفت.



کامپانلا در این باره گفت : خانم فرناندز با من تماس گرفت و "راز درون چشم هایشان" را فیلمی فوق العاده خواند که دو بار به تماشای آن نشسته و از آن بسیار تاثیر گرفته است.



فیلم "راز دورن چشم هایشان" داستان گروهی از فعالان سیاسی ضد کمونیست آرژانتین را روایت می کند.گروهی فاشیستی که به قتل 1500 نفر از مخالفان دولت ایزابل پرون در سال های 1974 تا 1976 متهم است.



فیلم قبلی خوان خوزه کامپانلا با عنوان " پدر عروس" نیز در سال 2002 جزو پنج نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی بود.



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