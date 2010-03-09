معضل مواد مخدر در قم جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی برزگر گنجی در نشست هماندیشی نقش هیئتهای مذهبی در پیشگیری از اعتیاد و معضلات اجتماعی که صبح سهشنبه به همت هیئت و کانون خادمالرضا(ع) در محل دفتر این تشکل مذهبی برگزار شد، اظهار داشت: شهر قم به دلیل قرارگرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور، در معرض ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته و از این موضوع آسیبهای فراوانی دامنگیر استان شده است.
وی اعتیاد را از جمله معضلات اجتماعی شهر قم دانست و تأکید کرد: متأسفانه در شهر قم از پتانسیل و ظرفیتهای هیئتهای مذهبی در راستای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی به خوبی بهره گرفته نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه با اشاره به رواج مواد مخدر صنعتی، نسبت به عواقب استفاده از این مخدرها به خانوادهها هشدار داد و گفت: برخی از این مواد که در بستهبندیهای جالب و جذاب شکل میگیرد بسیار مخرب است و تنها با گذشت مدت کوتاهی، آسیبها و آفتهای آن گریبان جامعه و فرد مصرف کننده را میگیرد.
وی با بیان اینکه در شهر قم استقبال بسیار خوبی از برنامههای فرهنگی و مذهبی صورت میگیرد، بیان داشت: با وجود این ظرفیت، متأسفانه ما موفق به بهرهگیری از این پتانسیل نشدهایم و ضروری است در این راستا برنامهریزیهای لازم صورت گیرد.
گنجی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت خودکفایی هیئتها و شورای هیئتهای مذهبی استان قم تأکید و تصریح کرد: این تشکلهای مذهبی باید سعی کنند خودکفا باشند و البته مدیران استانی باید امکانات و زیرساختهای اولیه هیئتهای مذهبی را فراهم کنند.
نقش برجسته هیئتهای مذهبی در پیشگیری از معضلات اجتماعی
عبدالله جلالی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم نیز در این نشست با اشاره به آسیبهای موجود اجتماعی در این استان، نقش هیئتهای مذهبی را در کاهش و پیشگیری از این معضلات بسیار مهم دانست و تأکید کرد: آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی سلامت روانی جامعه را تهدید میکند و اگر هیئتهای مذهبی کارکردهای خود را به درستی تبیین کنند و شکل فعالیت آنها از حالت شعاری بیرون آید، میتوان به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی امیدوار بود.
رئیس شورای سیاستگذاری هیأت خادم الرضا(ع) نیز در این هماندیشی، گزارشی از فعالیتهای این هیئتدر راستای کاهش و پیشگیری از معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد ارائه کرد.
آیت پیمان گفت: اگر برنامهریزی لازم در راستای شکلگیری ستاد ارزیابی نقش تشکلهای مردمی در شورای هیئتهای مذهبی استان قم انجام شود، این اقدام در جلوگیری و پیشگیری از معضلات اجتماعی بسیار موثر خواهد بود.
حمید ناطقی، مسئول هیئت و کانون خادمالرضا(ع) نیز در این مراسم گزارشی از فعالیتهای پیشگیرانه این هیئت در راستای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و عملکرد ستاد پیشگیری از اعتیاد این هیئت ارائه کرد.
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