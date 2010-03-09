معضل مواد مخدر در قم جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی برزگر گنجی در نشست هم⁯اندیشی نقش هیئتهای مذهبی در پیشگیری از اعتیاد و معضلات اجتماعی که صبح سه‌شنبه به همت هیئت و کانون خادم⁯الرضا(ع) در محل دفتر این تشکل مذهبی برگزار شد، اظهار داشت: شهر قم به دلیل قرارگرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور، در معرض ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته و از این موضوع آسیب⁯های فراوانی دامنگیر استان شده است.



وی اعتیاد را از جمله معضلات اجتماعی شهر قم دانست و تأکید کرد: متأسفانه در شهر قم از پتانسیل و ظرفیت⁯های هیئت⁯های مذهبی در راستای کاهش ناهنجاری⁯های اجتماعی به خوبی بهره گرفته نشده است.



دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه با اشاره به رواج مواد مخدر صنعتی، نسبت به عواقب استفاده از این مخدرها به خانواده⁯ها هشدار داد و گفت: برخی از این مواد که در بسته⁯بندی⁯های جالب و جذاب شکل می⁯گیرد بسیار مخرب است و تنها با گذشت مدت کوتاهی، آسیبها و آفتهای آن گریبان جامعه و فرد مصرف کننده را می⁯گیرد.



وی با بیان اینکه در شهر قم استقبال بسیار خوبی از برنامه⁯های فرهنگی و مذهبی صورت می⁯گیرد، بیان داشت: با وجود این ظرفیت، متأسفانه ما موفق به بهره⁯گیری از این پتانسیل نشده⁯ایم و ضروری است در این راستا برنامه⁯ریزی⁯های لازم صورت گیرد.



گنجی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت خودکفایی هیئت⁯ها و شورای هیئتهای مذهبی استان قم تأکید و تصریح کرد: این تشکل⁯های مذهبی باید سعی کنند خودکفا باشند و البته مدیران استانی باید امکانات و زیرساخت⁯های اولیه هیئت⁯های مذهبی را فراهم کنند.



نقش برجسته هیئتهای مذهبی در پیشگیری از معضلات اجتماعی

عبدالله جلالی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم نیز در این نشست با اشاره به آسیبهای موجود اجتماعی در این استان، نقش هیئت⁯های مذهبی را در کاهش و پیشگیری از این معضلات بسیار مهم دانست و تأکید کرد: آسیب⁯ها و ناهنجاری⁯های اجتماعی سلامت روانی جامعه را تهدید می⁯کند و اگر هیئت⁯های مذهبی کارکردهای خود را به درستی تبیین کنند و شکل فعالیت آنها از حالت شعاری بیرون آید، می⁯توان به کاهش ناهنجاری⁯های اجتماعی امیدوار بود.



رئیس شورای سیاستگذاری هیأت خادم الرضا(ع) نیز در این هم⁯اندیشی، گزارشی از فعالیت⁯های این هیئتدر راستای کاهش و پیشگیری از معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد ارائه کرد.



آیت پیمان گفت: اگر برنامه⁯ریزی لازم در راستای شکل⁯گیری ستاد ارزیابی نقش تشکل⁯های مردمی در شورای هیئت⁯های مذهبی استان قم انجام شود، این اقدام در جلوگیری و پیشگیری از معضلات اجتماعی بسیار موثر خواهد بود.



حمید ناطقی، مسئول هیئت و کانون خادم⁯الرضا(ع) نیز در این مراسم گزارشی از فعالیتهای پیشگیرانه این هیئت در راستای کاهش ناهنجاری⁯های اجتماعی و عملکرد ستاد پیشگیری از اعتیاد این هیئت ارائه کرد.