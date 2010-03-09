خاورمیانه اسلامی جای صهیونیستها و اشغالگران نیست/ توصیه به روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست که پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست هفتگی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی حضور یافته بود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات پترائوس فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه مبنی بر اینکه ایران توسط اوباش اداره می شود، تصریح کرد: ما تردید داریم که این جملات زشت از سوی مقامات گفته شود اما مقامات آمریکایی بعضا از ادبیات اوباشگرانه استفاده می کنند و ما احساس می کنیم مقامات آمریکا به شدت عصبانی هستند و اظهاراتی را مطرح می کنند که به هیچ وجه شئون اخلاقی ندارد.

علت عصبانیت امریکایی ها را نمی دانیم!

وی با بیان اینکه رفتار برخی مقامات آمریکایی به اوباش شباهت دارد، گفت: ما نمی دانیم علت عصبانیت آمریکایی ها چیست شاید حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن باشد و شاید هم شکست خوردن جنگ نرم در ایران و شاید هم از پیروزی ملت عراق در انتخابات ناراحتند و یا اینکه آمریکایی ها به خاطر افشای دخالت سرویس های آنان در حمایت از گروهک ترویستی ریگی عصبانی شده اند.

مهمانپرست ادامه داد: این عصبانیت باعث شده که رفتار و گفتار مقامات آمریکایی خارج از شئون اخلاقی اش باشد.

کار آمریکا کار تازه ای نیست

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام حمایت آمریکا از برخی شرکت هایی که ایران را تحریم می کنند، یادآور شد: اینکه آمریکا سعی می کند به طرفین تجاری ما فشار وارد کند کار تازه ای نیست اما با این اقدامات طرف های تجاری ما دچار خسران می شوند و الا به محض خروج یک شرکت از همکاری تجاری با ایران شرکت های دیگر جایگزین می شوند و بر این اساس این نوع کمک های مالی آمریکا به این شرکت ها برای جبران این خسارت هاست.

توصیه به روسیه

خبرنگاری در رابطه با احتمال موافقت روسیه با تحریم های جدید ایران سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: تحریم و تهدید علیه ایران نه تنها مبنای حقوقی ندارد بلکه تاثیری در رویکرد ما نخواهد داشت و ملت ایران به خاطر فشارها از دسترسی به حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد.

مهمانپرست هشدار داد: هر کشوری که در فشار به ملت ایران مشارکت کند نام آن در ذهن ملت ایران ثبت خواهد شد و علاوه بر این اقدامات صحنه آزمایش رفتار برخی کشورهای زیاده خواه غربی است تا مردم متوجه شوند که این کشورها حقی را برای سایر کشورهای مستقل قائل نیستند.

اولویت ایران نه خرید نه معاوضه ، بلکه تامین سوخت

یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پرسید در رابطه با سوخت راکتور تهران اولویت ایران تامین سوخت است یا تبادل آن که مهمانپرست در پاسخ به او گفت: اولویت ما تامین سوخت رآکتور تهران است.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه ادامه داد: برای تامین سوخت رآکتور تهران راه های مختلفی مطرح است. اگر آژانس کشوری را معرفی کند که دارای سوخت مورد نیاز ایران باشد ما آمادگی خرید سوخت را داریم اگر هم کشوری باشد که آمادگی معاوضه سوخت با ایران را داشته باشد در صورت احراز شرایط ما آمادگی معاوضه را نیز داریم و اگر هیچ کدام از این راه ها فراهم نشود آمادگی تولید سوخت را هم داریم.

روابط مستمر تنظیم می شود

یکی از خبرنگاران در خصوص موضوع کاهش روابط با انگلیس از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد که مهمانپرست در پاسخ تاکید کرد: روابط با کشورهای مختلف متاثر از عملکردها، مواضع و اظهارات طرف مقابل است و تنظیم روابط به صورت مستمر در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ما تصمیم مناسب با رفتار و اقدامات کشورها را اتخاذ می کنیم و در این اتخاذ تصمیم حداکثر منافع ملی کشور ملحوظ می شود.

اروپا محل امن تروریست ها

مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که در رابطه با دستگیری سرکرده گروهک تروریستی پژاک در آلمان از او سئوال کرد، بیان داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم کشورهای اروپایی متاسفانه علیرغم شعارهایی که در رابطه با دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تررویسم سر می دهند متهم به حمایت از تروریسم هستند و همه شواهد نشان می دهد این کشورها محل امن تروریست ها هستند.

وی تاکید کرد: کشورهای اروپایی در بحث منافقین نام این گروه را از لیست گروه های تروریستی خارج کردند و در بحث ریگی نیز رد پای سرویس های امنیتی غربی در حمایت از او دیده می شود و علاوه بر این در برخی از ترورها نیز مانند موضوع دبی آثار حمایت سرویس های امنیتی غربی مشاهده می شود.

مهمانپرست با اشاره به اعلام خبر بازداشت سرکرده گروهک تروریستی پژاک تصریح کرد: سرکرده این گروهک جنایات زیادی علیه ملت ایران مرتکب شده و به این جنایات نیز اعتراف کرده و ما سالهاست که به دنبال دستگیری این فرد و گروهک ترویستی اش هستیم و اسناد جنایات آنها را نیز به طرف های غربی تحویل داده ایم.

جهت اطلاع:تروریست آزاد شد!

وی اضافه کرد: سرکرده گروهک تروریستی پژاک از سوی دولت آلمان به صورت نمایشی دستگیر و جهت اطلاع آزاد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما از دولت آلمان و کشورهای اروپایی در خواست داریم که در مبارزه با تروریسم جدی باشند و مبارزه با تروریسم را نشان بدهند چرا که هم اکنون اتهام حمایت از تروریسم در این کشورها بر اساس شواهد مطرح است و باید در این باره اقدام عملی صورت بگیرد.

منافقین باید اخراج شوند

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با احتمال انتقال پایگاه گروهک تروریستی منافقین به مرز عربستان بیان داشت: نگه داشتن این گروهک جنایتکار که در حق ملت ایران و ملت عراق ظلم فراوان مرتکب شده اند درست نیست و فشارهای زیادی هم اکنون وجود دارد که این گروهک از عراق اخراج شود و ما خواهان اخراج اعضای این گروهک تروریستی از عراق هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات دولت عراق اعضای گروهک تروریستی منافقین از عراق اخراج شوند.

تشویق پناهندگی درست نیست

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تشویق اتباع ایران به پناهندگی از سوی برخی کشورهای اروپایی، خاطر نشان کرد: اینکه برخی کشورهای غربی برای تشویق برخی افراد به پناهندگی اقدام می کنند درست نیست و چه بسا اظهارات افراد مبنی بر اینکه در ایران با تهدید مواجه است غیر واقعی است و ما اصل اقدام کشورهای غربی برای تشویق افراد به پناهندگی را درست نمی دانیم.

احمدی نژاد به کابل می رود

یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پرسید سفر دکتر احمدی نژاد به کابل در آخرین دقایق لغو شد، علت لغو این سفر چه بود که مهمانپرست در این باره توضیح داد: برای سفر دکتر احمدی نژاد به افغانستان دو زمان مطرح بود برخی اخبار روز دوشنبه را ملاک قراردادند و برخی چهارشنبه را. اما آنچه که طبق برنامه قطعی شده روز چهارشنبه است که این سفر انجام می شود.

تقبیح درگیری داخلی در نیجریه

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری درباره خشونت های قومی و قبیله ای در نیجریه این خشونت ها را تقبیح کرد و گفت: همه باید کمک کنند تا این اختلافات قومی و قبیله ای رفع شود تا مردم بیگناه آسیب نبینند و ما نیز تا حد ظرفیت با تمام توان کمک می کنیم.

به ایرانی بودن فارابی افتخار می کنیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اقدام ترکیه برای مصادره چهره ها و فرهیختگان ایرانی از جمله نظامی و فارابی، اظهار داشت: در رابطه با این موضوع متخصصین بحث های فرهنگی می توانند در محافل مختلف بحث کنند و بهتر است به جای اینکه کشورها به دنبال این باشند ثابت کنند شخصیت ها متعلق به کدام کشورهاست از نتایج کارهای این شخصیت ها استفاده کنند.

مهمانپرست ابراز داشت: ما افتخار می کنیم که شخصیت هایی مانند فارابی و نظامی ایرانی هستند و آثارشان باید مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گیرد.

اروپایی ها اعتراف کنند

یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پرسید آقای احمدی نژاد اعلام کرده کشورهای غربی باید در مبارزه با تروریسم از ایران یاد بگیرند، آیا ایران آماده است توانمندهای اطلاعاتی خود را در اختیار این کشورها قرار دهد، که مهمانپرست در پاسخ گفت: اگر کشورهای غربی اعتراف کنند نه تنها توانایی مبارزه با تروریسم را ندارند بلکه در ادعای خود صادق نیز نیستند و به این نتیجه برسند که تروریسم خوب نیست و نمی توان آن را به تروریسم خوب و بد تقسیم کرد حتما نسبت به مبارزه با تروریسم به آنها آموزش می دهیم.

درباره NPT خیلی حرف داریم

یکی از خبرنگاران به نشست ماه آتی شورای بازنگری در NPT اشاره کرد و نظر مهمانپرست را در این باره جویا شد که وی در پاسخ تصریح کرد: در رابطه با بازنگری در NPT خیلی حرف داریم. رویه عملکرد آژانس را به سمتی می بینیم که احساس نگرانی می کنیم و آژانس با این روند حیثیت سازمانی خود را از دست می دهد و مدیر کل آژانس باید تلاش کند طبق معاهده NPT نسبت به حقوق اعضا اقدام لازم را به عمل آورد وهمه بندهای این معاهده باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: فعالیت صلح آمیز کشورها جهان را تهدید نمی کند بلکه اقدامات کشورهای دارنده سلاح اتمی است که در جهت گسترش سلاح های اتمی و تکنولوژی های جدید تسلیحاتی گام بر می دارند و خارج از معاهده NPT نیز قرار دارند و دنیا را تهدید می کنن به عنوان مثال رژیم اشغالگر قدس بزرگترین تهدید منطقه با کارنامه پر از جنایت است که جهان را تهدید می کند.

اراده جدی نمی بینیم

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با ادعای همکاری ایران با آمریکا در مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: همانطور که می دانید آقای سلطانیه مسئول مبارزه با مواد مخدر در سازمان های بین المللی است و ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر جدی بوده ایم و هزینه های زیادی نیز کرده ایم و افراد زیادی را نیز از دست داده ایم اما اراده ای در کشورهای غربی برای مبارزه با مواد مخدر مشاهده نمی کنیم و اگر این اراده وجود داشت تولید مواد مخدر در افغانستان از 200 تن به 9 هزار تن افزایش نمی یافت.

خاورمیانه اسلامی بوده، هست و خواهد بود

یکی از خبرنگاران با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت ایجاد خاورمیانه اسلامی، نظر وزارت خارجه در این رابطه را جویا شد که مهمانپرست در این باره گفت: آنچه که برای منطقه خاورمیانه مهم است رویکرد همکاری و همگرایی بین کشورهای جهان اسلام است و ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا همکاری دوجانبه و چند جانبه در منطقه با کشورها افزایش یابد.

وی خاورمیانه را منطقه ای حساس، استراتژیک و مهم توصیف کرد و اظهار داشت: همکاری های منطقه ای در خاورمیانه می تواند صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه را به ارمغان بیاورد و در این صورت خطر اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی و اشغالگران فرامنطقه ای در خاورمیانه جایی نخواهد داشت.

مهمانپرست افزود: خاورمیانه همواره اسلامی بوده، هست و خواهد بود و در این منطقه جایی برای نیروهای اشغالگر وجود ندارد.

از اوباما بپرسید!

یکی ازخبرنگاران علت سفر نکردن رئیس جمهور آمریکا به سرزمین اشغالی را از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پرسید که مهمانپرست خطاب به او گفت: علت را باید از خود اوباما بپرسید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره تاکید کرد: اگر چه شعارهای تغییر در آمریکا مطرح شده اما سیاست های عملی مشاهده نشده و امیدواریم حرف هایی که زده نشده به سمت تحقق برود.

وی با بیان اینکه ارتباط دولت آمریکا با رژیم صهیونیستی روشن تر از آن است که کسی در آن تردید کند، هشدار داد مسیر حمایت از رژیم صهیونیستی مسیری نیست که به سرانجام برسد و هر چه کشوری خود را به آن نزدیک کند به همان اندازه طرد شده و مورد نفرت قرار می گیرد.

چین تحت تاثیر فرموده ها قرار نمی گیرد

خبرنگار تلویزیون چین از مهمانپرست در رابطه با موضع چین در قبال تحریم ایران و ایستادگی این کشور در مقابل فشار آمریکا سئوال کرد که سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت: چین از اقتدار کافی و ظرفیت و توانایی مناسب برخوردار است که فشارهای رژیم صهیونیستی بر آن اثرگذار نباشد و انتظار از چین این است که تحت تاثیر فرموده های دیگران قرار نگیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: روابط ایران و چین بسیار خوب است و ما ظرفیت همکاری بیشتر از وضع فعلی را نیز داریم و امیدواریم کشورهای مستقل قدرتمند جلوی رویه غلطی که زیاده خواهان ایجاد کرده اند را بگیرند تا جهانی خارج از ظلم و تبعیض داشته باشیم.

لغو عمره برای حفظ شان ایرانیان

یکی از خبرنگاران از مهمانپرست پرسید خبری منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان در رابطه با لغو سفر عمره اتباع ایران نامه ای ارسال کرده و سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: در رابطه با سفر عمره و زیارت اتباع ایرانی از خانه خدا برخوردهایی صورت می گرفت که متناسب با مردم ما نبود و ما اعلام کردیم تا این روند اصلاح نشود ترجیح می دهیم سفری را دنبال نکنیم و مذاکراتی بین دولت ما و عربستان در جریان است و ادامه نیز دارد هر زمان که به این نتیجه رسیدیم که شرایط مورد نظر ما تامین شده این سفرها از سر گرفته می شود.

این خبرنگار از مهمانپرست پرسید آیا این نامه صحت دارد که وی در پاسخ گفت: بحث های زیادی داشته ایم و داریم نامه اهمیت ندارد.

پیام مخاطبش را پیدا کرد

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه اخیرا نسبت به برخی قراردادهای کشورهای منطقه با آمریکا هشدار داده منظور وی کدام قراردادها بوده است، گفت: اظهارات آقای متکی روشن بود و مخاطب خود را پیدا کرد هم آمریکایی ها متوجه شدند منظور ایشان چه بوده و هم دولت های منطقه فهمیدند کدام قراردادها مد نظر است و ما به دولت های منطقه نصیحت می کنیم که این نوع اقدامات ضربه به مردم منطقه است و عکس العمل تندی به دنبال خواهد داشت چرا که مخاطب این رویکردها مردم منطقه است.

وی در این باره با اشاره به ملاقات های سرکرده گروهک ترویستی شرق کشور با برخی افراد در پایگاه های آمریکایی، افزود: به نظر می رسد این پایگاه ها که به عنوان مقر لجستیکی مطرح می شوند مقر ملاقات های با سرکرده های گروههای تروریستی است و ظاهرا قراردادهای همکاری با آمریکا نیز پوششی برای اقدامات تروریستی است که منطقه را تهدید می کنند.

وارد امنیت انرژی نمی شوند

خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره احتمال تحریم نفت و بنزین ایران از مهمانپرست سئوال کرد که وی در این باره با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر این روند را دنبال کنند ما خوشحال می شویم و در خودکفایی بنزین شتاب بیشتری می گیریم، اظهار داشت: فکر نمی کنیم کشورها آمادگی داشته باشند به سمت بحث های انرژی برود چون حساس شدن بازار انرژی با این اظهارات می تواند لطمات اقتصادی به این کشورها وارد کند و گمان نمی کنیم کشورها به سادگی وارد بحث هایی شوند که امنیت انرژی را متاثر می کند اگر هم در این باره تصمیمی بگیرند ما نگران نیستیم خود این کشورها بیشتر باید نگران باشند.

ایران و ژاپن مثل هم

یکی از خبرنگاران با اشاره به اینکه سفر مقامات ایران به ژاپن افزایش یافته گفت آیا احتمال دارد ژاپن تامین سوخت راکتور تهران را بر عهده بگیرد، که مهمانپرست در پاسخ گفت: برای ما فرق نمی کند این سوخت را چه کشوری تامین کند هر کشوری که آمادگی تامین را داشته باشد استقبال می کنیم و اگر ژاپن آمادگی فروش سوخت به ایران را داشته باشد در دستور کار ما قرار می گیرد.

وی در خصوص رفت و آمدهای مقامات ایران و ژاپن گفت: ایران و ژاپن ظرفیت های خوبی برای توسعه همکاری ها دارند و در موضوع هسته ای نیز دو کشور اشتراکاتی داریم و چون هر دو مخالف سلاح هسته ای بوده و هستیم و ژاپن خود قربانی سلاح های هسته ای بوده است.

هرچه تقدیر باشد

سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از توسعه سلاح های اتمی در جهان گفت: اگر تقدیر به از هم پاشیدن امپراتوری ها باشد این سلاح ها نمی تواند مانع شود.

سوالاتی از اروپایی ها

مهمانپرست در خصوص شایعه فرار دو نفر از عوامل ترور یکی از رهبران حماس در دبی از طریق آبهای ایران گفت: رژیم نامشروع صهیونیستی رسما طراحی ترور شخصیت ها را انجام داده و اعلام نیز می کند و ترور اخیر با همکاری یا بدون همکاری اروپا با استفاده از گذرنامه های اروپایی صورت گرفته و اگر کشورهای اروپایی در جریان این موضوع نبوده اند چرا نسبت به سوء استفاده از گذرنامه هایشان استفاده جدی نمی کنند. علاوه بر این افرادی که در این ترور نقش داشته اند گذرنامه های سیاسی و دیپلماتیک اروپایی داشته اند. گذرنامه سیاسی و دیپلماتیک که قابل جعل نیست بنابراین اروپایی ها باید جواب بدهند و اینکه اعلام کنند دو نفر از طریق آبهای ایران فرار کرده اند چیزی را عوض نمی کند بلکه باید جوابگوی ملت های خود باشند.

پیشنهادی دریافت نشده

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا کشورهای جدیدی به جز 3 کشور آمریکا، روسیه و فرانسه آمادگی تامین سوخت رآکتور تهران را پذیرفته اند، گفت: هنوز به صورت رسمی چیزی دریافت نکرده ایم اگر این اعلام آمادگی را دریافت کنیم حتما بررسی می کنیم.

مهمانپرست در این باره با انتقاد از طولانی شدن مباحث مربوط به تامین سوخت راکتور تهران گفت: از اولین درخواست ما برای تامین سوخت رآکتور تهران 9 ماه می گذرد هنوز هیچ اقدام عملی و مشخصی صورت نگرفته است.

نامزدی البرادعی مسئله داخلی مصر

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص کاندیداتوری محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، با بیان اینکه ما این موضوع را مسئله داخلی مصر می دانیم، خاطر نشان کرد: مردم مصر بلوغ سیاسی کافی دارند و امیدواریم مجموعه رویکردها به اتفاقاتی در منطقه منجر شود که به روند مردم سالاری و حضور دولت های قوی مستقل بینجامد.

تبریک به ملت عراق

وی در پایان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را به مردم این کشور تبریک گفت و خاطر نشان کرد: اصل حضور مردم عراق در تعیین تکلیف سرنوشتشان بسیار تعیین کننده بود.