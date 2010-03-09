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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

تعاونی زیتون کاران استان زنجان تشکیل می شود

تعاونی زیتون کاران استان زنجان تشکیل می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: تشکیل تعاونی زیتون کاران با هدف مدیریت محصول و ایجاد صنایع تبدیلی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی متوسلین ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان زنجان افزود: تاسیس شرکت تعاونی زیتونکاران با هدف مدیریت تولید و فراوری زیتون انجام می شود.

وی ادامه داد: استان از نظر میزان تولید زیتون در کشور در شهرستان طارم، مقام اول را دارد اما متاسفانه به جهت عدم برنامه ریزی مناسب، منافع و ارزش افزوده این محصول استراتژیک به جیب واسطه ها می رود و باغداران به جهت عرضه خام محصولات تولیدی نمی توانند عایدی مناسبی داشته باشند.

متوسلین افزود: وظیفه این تعاونی، مدیریت مناسب و علمی تولید و فراوری زیتون و ارائه محصول فراوری شده به ویژه در قالب زیتون کنسروی به بازار و انتفاع کشاورزان از محصول تولیدی خودشان می باشد.

مدیر کل تعاون استان زنجان افزود: این تعاونی می تواند با راه اندازی صنایع تبدیلی، گام محکم دیگری در جهت حل مشکلات کشاورزان و حذف واسطه ها بردارد.

متوسلین همچنین با بیان اینکه وزارت تعاون زمینه مناسبی جهت تشکیل تعاونی های دانش بنیان و دانشجویی فراهم آورده است، ابراز کرد: با تفاهم نامه سه جانبه وزارت متبوع با دانشگاه جامع علمی- کاربردی و صندوق مهر امام رضا (ع)، شرایط مناسبی جهت فعالیت دانشجویان در عرصه تعاون و کارآفرینی وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین یکی از سیاستهای وزارت متبوع، حمایت از تشکیل این نوع تعاونی ها در راستای ارتقای کیفی فعالیتهای بخش تعاون است.

 

کد مطلب 1048423

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