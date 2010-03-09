ساماندهی آگهی ها در مطبوعات مازندران پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم دهقان پیش از ظهر سه شنبه در آخرین جلسه خانه مطبوعات مازندران در سال جاری افزود: با پیگیری هایی که از سوی اعضای هیئت مدیره انجام شد جلوی بسیاری از دلالی ها و رانت خواری های اجرا شده از سوی برخی مطبوعات نما گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: قصد داریم با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان وضعیت ساماندهی و توزیع آگهی ها به نشریات ساماندهی و توزیع آگهی ها عادلانه صورت می گیرد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران هماهنگ شده که آگهی های ادارات این شهرستان ها به صورت مستقیم از طریق خانه مطبوعات بین رسانه ها تزریق شود، تصریح کرد: مطبوعات مازندران باید به پویایی و نشاط برسند.

دهقان همچنین از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان اردیبهشت آینده در ساری خبر داد و گفت: همایش بزرگ مدیران مسئول نشریات و سردبیران به مدت سه روز سال آینده در باشگاه برق ساری برگزار می شود.

جابر معافی، عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران نیز با اشاره به برنامه ریزی این خانه برای اجرای بیمه تکمیلی خبرنگاران افزود: تاکنون 50 سرپرست خانواده از مطبوعاتی های مرکز و غرب مازندران مدارک مشمول بیمه تکمیلی را ارسال کردند.

وی از اصحاب رسانه خواست تا پایان هفته جاری نسبت به ارسال مدارک خود اقدام تا خانه مطبوعات نسبت به عقد قرارداد با بیمه دانا اقدام کند.

جلسه آینده خانه مطبوعات هفته آخر فروردین ماه 89 برگزار می شود.