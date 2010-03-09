ژاپن به قراردادهای محرمانه خود با آمریکا در دوران جنگ سرد اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این برای نخستین بار است که دولت ژاپن به وجود چنین قراردادهایی اعتراف می کند.

پیش از این دولت های قبلی ژاپن منکر وجود چنین قراردادهایی میان توکیو و واشنگتن می شدند.

دولت ژاپن پس از آن به وجود چنین قراردادهایی اعتراف کرد که دولت فعلی این کشور وعده انجام تحقیقات درباره قراردادهای محرمانه میان این کشور و کشورهای دیگر را داده بود.

به موجب یکی از این قرادادهای محرمانه، ناوهای آمریکایی می توانستند در بنادر ژاپن پهلو بگیرند تا از ساخت و یا خرید تسلیحات هسته ای توسط ژاپن جلوگیری کند.

مقامهای ژاپنی طی دهه های گذشته تمام تلاش خود را برای مخفی نگه داشتن این قرارداد را به کار بسته بودند، و بارها وجود چنین توافقهایی را تکذیب کرده اند در حالی که مقامهای آمریکایی در برنامه های مختلف این اسناد را از رده بندی محرمانه خارج کرده و درباره آنها توضیحات زیادی داده اند.

در سال 1972 یک خبرنگار ژاپنی به دلیل ارائه برخی اطلاعات درباره یکی از این قراردادها دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت .

در ابتدای اسفند ماه سال جاری روزنامه نیویورک تایمز از وجود چنین قراردادهایی خبر داده بود اما هیچ یک از دولت های آمریکا و یا ژاپن آن را تائید و یا رد نکرده بودند.

بر اساس این گزارش، چهار قرارداد محرمانه میان ژاپن و آمریکا در دوران جنگ سرد بسته شده که یکی از آنها پرداخت هزینه های نگهداری نظامیان آمریکایی توسط ژاپن و نیز انتقال بمبهای هسته ای آمریکا به بندرگاه های ژاپن است.

در جنگ جهانی دوم، ژاپن یکی از دول محور به ‌شمار می ‌رفت و با متفقین می ‌جنگید. در این دوره نخست ‌وزیر ژاپن "هیدکی توجو" بود. پس از جنگی درازمدت در اقیانوس آرام، ژاپن بیشتر متصرفات خود را از دست داد و در انتها پس از فروافتادن بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی، ژاپن بدون قید و شرط تسلیم شد و آمریکا این کشور را اشغال کرد.

بر همین اساس نیروهای آمریکایی هنوز هم در ژاپن حضور دارند.