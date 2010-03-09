تصاویری از آنچه در قلبتان می گذرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تکنیک آنژیوگرافی شیوه ای رایج از تصویربرداری از عروق خونی با کمک مواد رنگی و پرتونگاری به منظور تشخیص انسداد عروق خونی در بدن و قلب، تصویری زیبا از قلب سالم انسان را به همراه جزئیات دقیقی از عروق خونی آن خلق کرده است.

تصویر آنژیوگرافی از قلب سالم

مایع رنگی غیر شفافی که در این شیوه به رگهای فرد تزریق می شود می تواند کوچکترین گرفتگی را در رگهای خونی آشکار سازد به بیانی دیگر باریک بودن بیش از حد رگها نمایانگر وجود بیماری های شریانی در فرد است.

تصویری از درون قلب انسان اثر "لنارت نیلسون"

درون قلب نیز از رگهای نازک اما قدرتمندی تشکیل شده که روزانه به منظور انتقال مقادیر زیادی خون از میان 97 هزار کیلومتر رگ در حال باز و بسته شدن هستند. قلب انسان زمانی که به درستی کار می کند ماشینی شگفت انگیز است اما زمانی که عروق آن دچار انسداد می شود به یکی از کشنده ترین اندامهای بدن تبدیل می شود به طوری که این بیماری به صورت میانگین سالانه 7.2 میلیون نفر را در سرتاسر جهان به کام مرگ می کشاند.