10 غواص امدادگر عملیات نجات در غار علیصدر را آموزش دیدند

داوود شهدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: جمعیت هلال احمر استان همدان نخستین دوره آموزش جستجو و نجات در غار علیصدر را برگزار کرد.

وی افزود: در این دوره یک هفته‌ای که در غار علیصدر همدان انجام شد، آموزش‌هایی شامل مهارت‌های تخصصی غارنوردی، جستجو و نجات در غار، کشف جسد و اشیاء درغار، حرکت در سطح واسکین و غواصی در عمق 18 متری آب سرد به فراگیران ارائه شد.

مسئول تیم نجات تیم غواصی و نجات در سیلاب هلال احمر استان همدان ابراز داشت: تمرین کارگروهی، آموزش سیستم فرماندهی حادثه در غواصی و تمرین مهارت‌ها را از مزیت‌های این دوره ذکر کرد.

شهدوستی خاطرنشان کرد: تیم نجات در سیلاب هلال احمر استان همدان یکی از تیم‌های ورزیده و مجهز غواصی است که هر ساله از بین امدادگران علاقه‌مند و مستعد تعدادی را انتخاب و تحت آموزش قرار می‌دهد.

مسئول تیم نجات تیم غواصی و نجات در سیلاب جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: تاکنون 50 نفر به عضویت در این تیم درآمده‌اند که از این میان 15 نفر غواص و 35 نفر نجاتگر هستند.