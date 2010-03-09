ورود روزانه 100 هزار خودرو به مشهد در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر سه شنبه در نشست خبری طرح محدودیت ترافیکی نوروز 89 افزود: با پیش بینی های صورت گرفته و هماهنگی های لازم با پلیس راهور و سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر مشهد، طرح محدودیت ترافیکی در نوروز 89 از مورخ 25 اسفند تا 15 فروردین ماه سال 89 اجرا خواهد شد.

امامی افزود: طبق آمارهای بدست آمده در نوروز سال گذشته، روزانه 80 تا 100 هزار خودرو از محورهای ورودی اصلی وارد شهر مشهد می شوند و با فرض ماندگاری چهار روزه زائران در این شهر، با تردد روزانه حدود 350 تا 400 هزار خودرو در خیابان های مشهد مواجه هستیم و با توجه به اینکه ظرفیت معابر هسته مرکزی شهر حدود 35 هزار خودرو استاجرای طرح محدودیت ترافیکی در جهت کاهش مشکلات ترافیکی امری ضروری است.

امامی با اشاره به اینکه در سال گذشته، 65 درصد از مسافران از اجرای این طرح راضی بوده اند ادامه داد : در جهت افزایش رضایتمندی مسافران نوروزی، گسترش و افزایش نحوه اطلاع رسانی از جزئیات اجرای طرح از جمله اقدامات اصلی سازمان ترافیک می باشد.

وی در این خصوص افزود: امسال اطلاع رسانی در سطح گسترده تری انجام گرفته است که مکاتبه با استانداری ها و فرمانداری های کل کشور و همچنین انجام هماهنگی های لازم با کلیه مسوولان ذی ربط در حوزه حمل و نقل و ترافیک را می توان از جمله این اقدامات دانست.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در پایان با قدردانی از کلیه ارگان ها و نهادهایی که در اجرای بهتر طرح ترافیک این سازمان را یاری نموده اند افزود: امید است با اطلاع رسانی صحیح و دقیق به زائران و مسافران بتوانیم در جهت افزایش رضایتمندی آنها و ارائه تسهیلات بهتر گامی موثر برداریم.

در ادامه این نشست خبری، مهندس مسعود بیژنی، معاون امور اجرایی و بهره برداری سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد نیز بر نقش رسانه ها در اطلاع رسانی تأکید کرد و افزود: هدف ما از اجرای این طرح افزایش رضایتمندی زائران و شهروندان مشهدی است.

این مقام مسئول تأکید کرد: یکی از علل اصلی نارضایتی زائران از این طرح، نداشتن اطلاع کافی از جزییات آن است که منجر به سردرگمی و بی برنامگی آن ها شده و امسال تلاش زیادی انجام داده ایم که این نقیصه برطرف شود.

وی ادامه داد: در نوروز 89، مراکز فروش سیار مجوز تردد در مبادی ورودی شهر مشهد و همچنین مناطق ورودی طرح ترافیک و در کنار آنها 50 باجه فروش مجوز تردد روزانه، خدمات رسانی به زائران و شهروندان را به عهده گرفته اند.

بیژنی از گسترش حمل و نقل عمومی در ایام نوروز در محدوده طرح ترافیک خبر داد و افزود: چهار خط ویژه رایگان اتوبوسرانی در محدوده طرح فعال بوده و همچنین 120 وَن و 600 تاکسی سواری در این محدوده آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران هستند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت پارکینگ های موجود در سطح شهر مشهد حدود بیش از هشت هزار خودرو است تصریح کرد: امسال سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با شناسایی زمین های مناسب برای پارکینگ موقت در شهرداری ثامن، امکان ایجاد فضاهای پارک بیشتری را برای خودروها در این محدوده فراهم نموده است.

معاون امور اجرائی و بهره برداری سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اظهار امیدواری کرد با هوشمند سازی این طرح در سال های آینده ضمن کاهش مشکلات اجرایی، گامی موثر در اجرای صحیح و دقیق طرح ترافیک برداشته شود.

در ادامه این نشست سرهنگ حسین زمانیان که به نمایندگی از پلیس راهور مشهد در نشست خبری حضور پیدا کرده بود اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد مقدس آمادگی کاملی برای همکاری در اجرای طرح محدودیت ترافیکی دارد و امیدواریم با اطلاع رسانی دقیق و صحیح به زائران، به کاهش مشکلات پلیس در مبادی ورودی طرح ترافیک که نتیجه آن اجرای بهتر این طرح و روان سازی تردد خودروها در محدوده موردنظر خواهد بود کمک شود.