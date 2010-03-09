به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان، نویسندگان و ادیبان فقیدی که در سال 88 دارفانی را وداع گفتند، 20 اسفند با حضور بازماندگان و هنرمندان پیشکسوت در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

مقارن با مراسم نکوداشت این هنرمندان، صبح همان روز کاشت درخت به یاد‌بود ایشان و هنرمندان فقید رشته‌های سینما، تئاتر، موسیقی و تجسمی با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران، دکتر ایازی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، دکتر شوشتری سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تنی چند از هنرمندان پیشکسوت عرصه‌های مختلف، در بوستان گفتگو صورت می‌گیرد.

براساس توافقات صورت گرفته با سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با کاشت درخت به نام هر یک از هنرمندان فقید و نصب لوح یاد بود در کنار آنها، این بخش از بوستان گفتگو ظرف سال‌های آتی به محل دائمی کاشت درخت برای ادبا و هنرمندان از دست رفته تبدیل می‌شود.

در این مراسم نکوداشت سیف الله داد، مسعود رسام، امیر قویدل، پروین سلیمانی، نیکو خردمند، فرخ‌لقا هوشمند، مهدی آذریزدی،‌ اسماعیل فصیح، بیژن ترقی و ... از ساعت 16 تا 18 پنج شنبه 20 اسفندماه در فرهنگسرای ارسباران برپا می‌شود.

