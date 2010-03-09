اروپا با انتخاب اشتون فرصت تاریخی بزرگی را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد انتقادهای شدید منتقدان قرار گرفته است.

برخی این مقام اروپایی را متهم می کنند که در تقسیم پست ها بریتانیایی ها و همشهری های خود را در اولویت قرار داده و پست های بیشتری را به آنها داده است.

برخی دیگر او را فاقد برخی خصوصیات کیفی و مناسب می دانند و عقیده دارند که رهبران اعضای اتحادیه اروپا کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا را به دلیل نبود برخی خصوصیات [مثبت] انتخاب کرده اند.

مجله آلمانی اشپیگل که اخیر مطالبی را به این موضوع اختصاص داده بار دیگر کاترین اشتون و موقعیت او را پس از 100 روز در این سمت مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و می نویسد: اشتون با انتقادهای زیاد و سختی روبروست و منتقدین او ادعا می کنند که وی به اندازه کافی مستقل، با ابهت و فداکار برای این شغل نیست اما رهبران اتحادیه اروپا او را دقیقاً به دلیل نبود این خصوصیات برای این سمت برگزیده اند.

این مجله در ادامه می نویسد: اشتون روز دوشنبه با رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد و روز بعد از آن نیز به سوی هائیتی پرواز کرد تا از قربانیان زلزله این کشور عیادت کند . پس از بازگشت از این کشور حوزه کارائیب وی از مسافرت هوایی خسته بود. برای دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا به کوردوبا اسپانیا رفت. این دیپلمات 53 ساله و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک هفته پر مشغله را با غر و لندهای زیاد پایان داد. وی همچنین به دلیل تاخیر زیاد در رسیدن به هائیتی مورد انتقادهای بسیار قرار گرفت و به سبب برخی تنبلی ها برخی دیدارهای دیگر را هم از دست داد در حالی که سلف او خاویر سولانا در یک هفته در حدود میانگین 6 هزار کیلومتر پرواز کرده بود.

در ادامه این مطلب آمده است : اشتون که از او به "بارونس اشتون" نیز نامبرده می شود حداقل بر روی کاغذ قدرتمندترین زن اتحادیه بوده است زیرا که این سیاستمدار انگلیسی 500 میلیون نفر جمعیت اتحادیه را نمایندگی می کند و انتظار می رود 7 هزار دفتر، کار خود را به وی گزارش دهند.اما اکنون ترس های روبه رشد و فزاینده ای حتی در پاریس و برلین وجود دارد مبنی بر اینکه اروپا ممکن است با انتخاب اشتون فرصت تاریخی بزرگی را از دست داده باشد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: هدف نهادهای حرفه ای و نخستین رئیس موقت شورای اروپا، پست (جدید نماینده عالی) در نهایت بر آن بود به اروپا "یک صدا و یک چهره" بدهند. قررا بود هر دو نهاد با قرار دادن اتحادیه در همان سطح قدرت های بزرگ جهانی عظمت و شکوهی به سیاست خارجی جدید اروپا بدهند و بطور مداوم هم توانایی و هم تمایل آن را برای تصمیم گیری قابل توسعه بسازند اما اکنون و تنها 100 روز پس از اینکه اشتون و "هرمان ون رومپوی" ریاست شورای اروپایی را بر عهده گرفتند این رویا به فنا رفته و خانم اشتون آن را بیشتر به مرگ نزدیک می کند.