75 دلار قیمت واقعی نفت نیست / نفت 100 دلاری مناسب ترین قیمت

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ثبات بازار نفت منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده نفت را تامین خواهد کرد، گفت: ثبات بازار باید با همکاری کلیه دست اندرکاران اعم از تولید کنندگان اوپک، غیر عضو اوپک و همچنین مصرف کنندگان تامین می شود.

نماینده ایران در اوپک با اشاره به افزایش تولید نفت خام برخی از کشورهای غیر اوپک همزمان با افزایش بهای نفت در بازار، بیان کرد: با افزایش قیمت جهانی نفت خام برخی کشورهای غیر اوپک تولید خود را نه تنها کاهش نداده اند، بلکه اقدام به افزایش تولید و عرضه نفت خام به بازار کرده اند.

به گفته وی افزایش بی رویه عرضه نفت موجب بی ثباتی بازار می شود، که این منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تامین نخواهد کرد.

خطیبی در ادامه در مورد قیمت واقعی نفت خام گفت: در تعیین قیمت نفت خام باید نوسانهای ارزش دلار و تورم جهانی را نیز در نظر گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون متوسط قیمت نفت خام حدود 75 دلار بوده است، یادآور شد: قیمت واقعی برای نفت خام با در نظر گرفتن تورم جهانی و نوسان نسبت به دهه هفتاد میلادی حدود 14 دلار است.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اشاره اینکه در سال گذشته میلادی متوسط قیمت نفت خام اوپک حدود 61 دلار بود، اظهار داشت: این قیمت با در نظر گرفتن نرخ تورم جهانی و نوسان ارزش ارزهای رایج دنیا نسبت به سال 1970 میلادی حدود 14 دلار است.

خطیبی همچنین در مورد مناسب ترین قیمت برای نفت خام، گفت: بر اساس اعلام مسئولان و صاحب نظران صنعت نفت جهان قیمت مناسب برای نفت حدود 100 دلار اعلام شده است.