مشاوره حقوقی تلفنی در کشور نداریم

بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری 50 سال است به عنوان یک نهاد مستقل وظیفه دفاع از حقوق مردم را در مراجع قضایی بر عهده دارد، اظهار داشت: 19 کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور فعال است که ادارات معاضدت کانونها بر اساس اساسنامه کانون وظیفه مشاوره حقوقی رایگان مردم را بر عهده دارند.

وی افزود: ادارات معاضدت تفاوتی میان مراجعه کنندگان ثروتمند و نیازمند قائل نیستند و بر اساس مدارک و مستندات مراجعین آنها را در پرونده های حقوقی و کیفری راهنمایی می کنند.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران بر خلاف سایر کشورها مشاوره حقوقی به صورت تلفنی انجام نمی شود گفت: این مسئله به چند عامل بستگی دارد، اول اینکه فرهنگ استفاده از وکیل در کشور نهادینه نشده است، دوم اینکه مردم فکر می کنند با خواندن چند مقاله، کتاب یا حضور چند باره در دادگاه می توانند وکیل خود باشند و سوم اینکه مردم تا لحظه ای که به بن بست حقوقی نرسند اقدام به تسخیر وکیل و مشاوره حقوقی نمی کنند.

وی در ادامه افزود: بنده شخصا مشاوره تلفنی حقوقی را از طرف وکلا ندیده ام ولی وکلا می توانند طی قراردادی با شرکت مخابرات اقدام به مشاوره تلفنی کنند که شخص در صورت تماس با وکیل و مشاوره حقوقی مبلغ مشاوره را از طریق قبض تلفن به وکیل پرداخت می کند.