شهر 48 هزار نفری مشکین دشت کرج فاقد داروخانه شبانه روزی است

نقی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهر اقماری مشکین دشت از مهترین مناطق شهرستان کرج است اما امکانات درمانی کافی در اختیار ندارد که عدم وجود داروخانه شبانه روزی، یکی از این مشکلات است.

وی ادامه داد: به دنبال نبودن داروخانه شبانه روزری در مشکین دشت، شهرروندان این منطقه در صورت نیاز به تهیه دارو در ساعات شب مجبور می شوند به مناطق دیگر شهرستان کرج مراجعه کنند که این امر بر مشکلات آنها می افزاید.

این مسئول بیان کرد: لازم است مسئولان ذیربط در اسرع وقت برای استقرار داروخانه شبانه روزی در مشکین دشت تمهیدات لازم را اتخاذ کنند و این امر به بهترین نحو محقق شود.

اکثر ادارات و دستگاه های کرج در مشکین دشت شعبه ندارند

باقری در بخش دیگری از سخنان خود نیز در خصوص شعبات ادارات کرج در مشکین دشت نیز اظهار داشت: اکثر ادارات و دستگاه های کرج در مشکین دشت شعبه ندارند و شهروندان این شهر اقماری برای انجام بسیاری از امور اداری خود مجبور می شوند کیلومترها راه را تا کرج طی کنند که این امر به نوبه خود بر مشکلات ترددی نیز می افزاید.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت مشکین دشت بسیار بالا است و در آینده نیز ممکن است افزایش یابد که این امر، ضرورت برپایی شعبات ادارات و نهادها در این منطقه 48 هزار نفری را بیش از پیش افزایش می دهد.

باقری اضافه کرد: مشکین دشت کرج در بسیاری از زمینه ها یکی از قطبها در استان تهران است که این امر، اهمیت این منطقه را افزایش می دهد.