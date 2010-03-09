به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم بزرگداشت حجت الاسلام حاج شیخ حسین ایرانی، روز پنجشنبه هفته جاری بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت⁯الاسلام نظری منفرد، استاد حوزه علمیه برگزار خواهد شد.



مرحوم ایرانی در سال 1323 شمسی در خانواده⁯ای مذهبی دیده به جهان گشود و در دامن پدری متقی، مادری پاکدامن و خانه⁯ای ساده و بی⁯آلایش در یکی از مناطق مستضعف⁯نشین شهر قم رشد و نمو کرد.



وی از سال 1342 وارد حوزه علمیه قم شد و پس از گذراندن مراحل مقدمات و سطوح از دروس خارج فقه و اصول اساتید صاحب نامی چون حضرات آیات فاضل لنکرانی، حائری یزدی، مکارم شیرازی، آقا میرزا هاشم آملی و حاج میرزا جواد آقا تبریزی بهره⁯مند شد.



از آن فقید سعید در مدت عمر با برکت خویش علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه و فعالیت⁯های تبلیغی گسترده، ده⁯ها کتاب و مقاله ارزنده در زمینه⁯های دینی، اخلاقی، علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جا مانده است که بسیاری از آنها به چاپ رسیده و برخی نیز در دست انتشار است.



پذیرش ماموریت⁯های ویژه از سوی دفتر امام خمینی(ره)، تدریس و اداره دوره⁯های آموزشی و توجیهی ویژه، افشاگری علیه مارکسیست⁯ها، راه⁯اندازی حزب جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف، پذیرش مسئولیت حزب جمهوری اسلامی قم به پیشنهاد شهید مظلوم آیت⁯الله بهشتی، مسئولیت منطقه 2 کشوری از جمله فعالیت⁯های موثر و برجسته این عالم مجاهد در سال⁯های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می⁯آید.



فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم، فرماندهی سپاه ناحیه استان مرکزی، فرماندهی سپاه منطقه یک(استان⁯های مرکزی، زنجان و سمنان)، حضور در جبهه⁯های نبرد و در جمع تصمیم⁯گیران و تصمیم⁯سازان کلان دفاع مقدس و همنوای و هم⁯آوایی با شهدای گرانقدری همچون صیاد شیرازی، زین⁯الدین و ده⁯ها حماسه⁯آفرین دیگر از جمله افتخارات آن مرد علم، جهاد، زهد و تقوی است.



حجت⁯الاسلام ایرانی همچنین نمایندگی دوره⁯های چهارم و پنجم مردم قم در مجلس شورای اسلامی را به عهده گرفت و طی آن ندای مظلومیت و محرومیت قم را به گوش مسئولان رساند و پس از آن به عنوان بازرس انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری و سومین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب و به انجام وظیفه پرداخت.



تاسیس کانون جوانان آل محمد(ص)، صندوق قرض⁯الحسنه هیئت رزمندگان اسلام، موسسه محسنین، هیئت الحسن طلاب قمی و عضویت در ده⁯ها تشکل و موسسه از جمله جمعیت قمی⁯های مقیم مرکز، بنیاد فرهنگی خدمات ازدواج حضرت فاطمه زهراء(ع)، هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه علمیه قم از دیگر فعالیت⁯های مرحوم حجت⁯الاسلام ایرانی است.



مسئولیت ستاد منطقه دو کشوری(مناطق ویژه)، عضویت در هیئت امناء مسجد مقدس جمکران، معاونت فرهنگی مسجد مقدس جمکران، مسئولیت ستاد جشنواره مهدویت، دبیری ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان قم، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی قم و عضویت در ده⁯ها ستاد و موسسه فرهنگی دیگر، حکایت از روحیه مسئولیت⁯پذیری و تکلیف⁯گرایی آن عزیز سفر کرده است.



سرانجام این روحانی پرتلاش در روز جمعه 30 اسفندماه 1387 دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) قم به دیار باقی شتافت و پیکر مطهر ایشان در قبرستان شیخان آرام گرفت.

