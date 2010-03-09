به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم بزرگداشت حجت الاسلام حاج شیخ حسین ایرانی، روز پنجشنبه هفته جاری بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجتالاسلام نظری منفرد، استاد حوزه علمیه برگزار خواهد شد.
مرحوم ایرانی در سال 1323 شمسی در خانوادهای مذهبی دیده به جهان گشود و در دامن پدری متقی، مادری پاکدامن و خانهای ساده و بیآلایش در یکی از مناطق مستضعفنشین شهر قم رشد و نمو کرد.
وی از سال 1342 وارد حوزه علمیه قم شد و پس از گذراندن مراحل مقدمات و سطوح از دروس خارج فقه و اصول اساتید صاحب نامی چون حضرات آیات فاضل لنکرانی، حائری یزدی، مکارم شیرازی، آقا میرزا هاشم آملی و حاج میرزا جواد آقا تبریزی بهرهمند شد.
از آن فقید سعید در مدت عمر با برکت خویش علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه و فعالیتهای تبلیغی گسترده، دهها کتاب و مقاله ارزنده در زمینههای دینی، اخلاقی، علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جا مانده است که بسیاری از آنها به چاپ رسیده و برخی نیز در دست انتشار است.
پذیرش ماموریتهای ویژه از سوی دفتر امام خمینی(ره)، تدریس و اداره دورههای آموزشی و توجیهی ویژه، افشاگری علیه مارکسیستها، راهاندازی حزب جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف، پذیرش مسئولیت حزب جمهوری اسلامی قم به پیشنهاد شهید مظلوم آیتالله بهشتی، مسئولیت منطقه 2 کشوری از جمله فعالیتهای موثر و برجسته این عالم مجاهد در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار میآید.
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم، فرماندهی سپاه ناحیه استان مرکزی، فرماندهی سپاه منطقه یک(استانهای مرکزی، زنجان و سمنان)، حضور در جبهههای نبرد و در جمع تصمیمگیران و تصمیمسازان کلان دفاع مقدس و همنوای و همآوایی با شهدای گرانقدری همچون صیاد شیرازی، زینالدین و دهها حماسهآفرین دیگر از جمله افتخارات آن مرد علم، جهاد، زهد و تقوی است.
حجتالاسلام ایرانی همچنین نمایندگی دورههای چهارم و پنجم مردم قم در مجلس شورای اسلامی را به عهده گرفت و طی آن ندای مظلومیت و محرومیت قم را به گوش مسئولان رساند و پس از آن به عنوان بازرس انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری و سومین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب و به انجام وظیفه پرداخت.
تاسیس کانون جوانان آل محمد(ص)، صندوق قرضالحسنه هیئت رزمندگان اسلام، موسسه محسنین، هیئت الحسن طلاب قمی و عضویت در دهها تشکل و موسسه از جمله جمعیت قمیهای مقیم مرکز، بنیاد فرهنگی خدمات ازدواج حضرت فاطمه زهراء(ع)، هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه علمیه قم از دیگر فعالیتهای مرحوم حجتالاسلام ایرانی است.
مسئولیت ستاد منطقه دو کشوری(مناطق ویژه)، عضویت در هیئت امناء مسجد مقدس جمکران، معاونت فرهنگی مسجد مقدس جمکران، مسئولیت ستاد جشنواره مهدویت، دبیری ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان قم، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی قم و عضویت در دهها ستاد و موسسه فرهنگی دیگر، حکایت از روحیه مسئولیتپذیری و تکلیفگرایی آن عزیز سفر کرده است.
سرانجام این روحانی پرتلاش در روز جمعه 30 اسفندماه 1387 دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) قم به دیار باقی شتافت و پیکر مطهر ایشان در قبرستان شیخان آرام گرفت.
پنجشنبه در مسجد اعظم قم؛
مراسم اولین سالگرد ارتحال حجتالاسلام ایرانی برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: مراسم اولین سالگرد ارتحال رئیس فقید سازمان تبلیغات اسلامی قم روز پنجشنبه در مسجد اعظم قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم بزرگداشت حجت الاسلام حاج شیخ حسین ایرانی، روز پنجشنبه هفته جاری بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجتالاسلام نظری منفرد، استاد حوزه علمیه برگزار خواهد شد.
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