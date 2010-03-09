"نگهبان" 9 جایزه سالانه سینمای چک را برد

به گزارش مهر از اسکرین دیلی این درام مربوط به دوران جنگ جهانی دوم در مراسم جشن سالانه سینمای چک که یکشنبه شب در پراگ برگزار شد 9 جایزه از جمله بهترین فیلم ، بهترین کارگردان ، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول زن را به خود اختصاص داد.



فیلم "نگهبان" نماینده جمهوری چک در رقابت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان امسال نیز بود و جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم دنور آمریکا را نیز دریافت کرد.



دیگر فیلم موفق در جشن سالانه سینمای جمهوری چک فیلم "سه فصل در جهنم" بود که جوایز بهترین بازیگر مرد ، بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی متن را به خود اختصاص داد.



جوایز سالانه سینمای چک از سوی آکادمی فیلم و تلویزیون این کشور اهدا می‌شود.

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