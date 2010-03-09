زنان سرپرست خانوار 55 درصد مددجویان تحت پوشش را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابراهیم باغبانی پیش از ظهر سه شنبه در آیین نمادین افتتاح هزار طرح خوداشتغالی و کارآموزی در مجتمع طوبی شهرستان ساری گفت: 70 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد در استان هستند که 43 درصد از این میزان متعلق به خانواده های طرح شهید رجایی و 57 درصد باقیمانده جزء مددجویان عادی هستند.

باغبانی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده ها محور اصلی کمک های حمایتی این نهاد است، تصریح کرد: خانواده ها پس از بازگشت به حالت تعادل و مراقبت کوتاه مدت ، استقرار یافته و اعلام عدم نیاز می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران با بیان اینکه در فرآیند توانمندسازی خانواده های تحت پوشش دچار چالش هایی هستیم گفت: برخی از خانواده ها به خودباوری نمی رسند و بعضی مواقع هم جامعه و مردم و گاهی مسئولان به دلیل عدم شناخت توانمندی های خانواده ، سعی می کنند خانواده تحت پوشش را در وضع موجود نگهدارند ؛ این دیدگاه در نگاه ما مردود است و جایگاهی ندارد.

وی محور اصلی فعالیت های خوداشتغالی را شناسایی مددجویان مستعد اشتغال و تعیین میزان مهارت آنها عنوان کرد و افزود: 35 هزار خانوار تحت پوشش مشمول این طرح بودند که تا یک ماه گذشته 26 هزار خانوار مورد بررسی قرار گرفتند که حدود 8 هزار نفر مستعد اجرای شغل ، شناسایی شدند که در صورت داشتن اعتبار می توانیم برای آنها شغل ایجاد کنیم.

باغبانی تعداد افراد مستعد آموزش را شش هزار نفر اعلام و تصریح کرد: ارتقا سطح آموزشی مددجویان کمیته امداد از سرفصل های مورد توجه کمیته امداد است که در این بخش تا پایان سال 87 حدود 6 هزار نفر و طی 10 ماه گذشته بیش از 4 هزار نفر آموزش دیده اند.

وی با بیان اینکه امسال 70 میلیون تومان اعتبار برای آموزش داشتیم اظهار داشت : علی رغم این حدود 160 میلیون تومان کمیته امداد و 50 میلیون تومان هم از محل آموزش فنی و حرفه ای برای آموزش اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران خاطرنشان ساخت: 4 هزار نفر فارغ التخصیل و 3 هزار نفر دانشجوی در حال تحصیل تحت پوشش این نهاد هستند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد نظارت مستمر در طرح های اشتغالزایی دارد تصریح کرد: تنها دستگاهی هستیم که طرح های اشتغالزایی را مستمر نظارت می کنیم تا اعتباری که به این کار اختصاص داده شده در جای دیگری خرج نشود و در صورت مشاهده موارد اینگونه ، کل وام را از شخص دریافت کننده بازپس می گیریم.

باغبانی افزود: 46 ناظر پاره وقت از تمام طرح های اشتغالزایی در ماه متوسط یک بار بازدید می کنند.