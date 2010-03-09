بزرگترین هم اندیشی زیست محیطی مبلغان ادیان الهی در سال 88 برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده گفت: با توجه به اهمیت و گستردگی طرح هم اندیشی زیست محیطی مبلغان ادیان الهی و کم سابقه بودن مشارکت شهرداری کلانشهرها در اینگونه اقدامات، تعدادی از شخصیتهای حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی پیشنهاد داده اند، شهردار تهران به عنوان بانی این طرح، کاندیدای دریافت جایزه ویژه محیط زیست در سال 2010 شود.



مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست افزود: با توجه به بازگشت جوامع توسعه یافته به مقوله دین و همچنین گسترش تهدیدها و تخریبهای زیست محیطی موضوع مذهب و محیط زیست یکی از مهمترین ارکان توسعه فرهنگ زیست محیطی در محیط زیست بین الملل به حساب می آید.



حیدرزاده با اشاره به اینکه یکی از راههای حفاظت از محیط زیست جلب مشارکت مردم است تاکید کرد: در این بین استفاده از ابزارهای مذهبی می تواند راهکار کارآمدی به حساب آید و خوشبختانه با توجه به اینکه جامعه ما، جامعه ای مذهبی است و مسجد همواره علاوه بر محل عبادت کارکردهای سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی دارد، لذا از این فرصت می توان برای جلب مشارکت مردم در حفظ محیط زیست استفاده کرد.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر همین اساس طرح آموزشی فوق با هدف افزایش دانش زیست محیطی ائمه جماعات مساجد و دبیران شورایاری های شهر تهران اجرا شده و سعی شده با کمک کارشناسان دینی و علمی پاره ای از معضلات محیط زیست شهری در بین ائمه جماعات مساجد و شورایاران هر منطقه بازگو شود، تا بتوان به کمک این قشر تاثیرگذار مباحث زیست محیطی را به شهروندان منتقل کرد.



رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه افزود: در این طرح تاکنون سه هزار و 760 نفر ساعت مورد آموزش زیست محیطی قرارگرفته اند و با برگزاری طرح فوق در منطقه 20 شهرداری تهران نیز به چهار هزار و960 نفر ساعت افزایش خواهد یافت.



مراسم اختتامیه طرح هم اندیشی زیست محیطی ائمه جماعات مساجد و شورایاران محلات شهر تهران با حضورشهردار تهران، و مقامات لشگری و کشوری وائمه جماعات مساجد و شورایاران مناطق 22 گانه شهر تهران درتاریخ 24 اسفند ماه سال جاری در آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی راس ساعت 9 صبح برگزار می شود.

