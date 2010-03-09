جامعه جهانی ایران را به عنوان پیشگام در مبارزه با مواد مخدر می شناسد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی‌مقدم در آستانه برگزاری پنجاه و سومین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل اظهار داشت: مسلماً این اجلاس که به ریاست ایران برگزار می‌شود، پیام اعتماد جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای آسیایی را به ایران به عنوان پیشگام در مبارزه با مواد مخدر می‌رساند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: به اعتراف همه کشورهای دنیا، ایران در ابعاد مختلف مبارزه به عنوان یک کشور پیشگام فعالیت می‌کند.

احمدی‌مقدم بیان داشت: البته آن فعالیتی که از ما می‌شناختند مبارزه با عرضه، ورود و انتقال مواد مخدر بوده اما طی دو - سه سال گذشته در زمینه کاهش مصرف و آسیب‌پذیری، درمان و پیشگیری از اعتیاد گام‌های بلندی برداشته‌ایم و امروز توانسته‌ایم در سطح کشورهای مطرح دنیا جزو پیشگامان این حوزه باشیم.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین پیام‌های ریاست این اجلاس، موفقیت ایران در امر مبارزه است و این مسوولیت ما را سنگین می‌کند و باید در این موقعیت بتوانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم، البته تلاش می‌کنیم مبارزه با مواد مخدر دور و فارغ از ملاحظات سیاسی باشد و ابعاد فنی - انسانی را هدف قرار دهد و امروز هم همین موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: انتظار ما از جامعه جهانی این است که به عنوان یک اقدام مشترک، علیه مواد مخدر مبارزه کند زیرا هیچ کس نمی‌تواند خود را از این جریان جدا کند، ایران نیز به عنوان مهمترین همسایه افغانستان و مهترین کشور مبارزه‌ کننده باید مورد حمایتهای فنی و در واقع سیاسی و مالی قرار گیرد.

احمدی‌مقدم افزود: همچنین کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند باید احساس مسئولیت بیشتری در قبال مواد مخدر و توسعه آن داشته باشند.

گفتنی است، پنجاه و سومین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد، پیش از ظهر دوشنبه با ریاست "علی‌اصغر سلطانیه" سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین آغاز به کار کرد و تا جمعه آینده نیز ادامه دارد.

وزرا و هیات‌های عالی‌رتبه بیش از 150 کشور جهان، موضوعاتی مانند کشت، تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر را بررسی می‌کنند و قطعنامه‌هایی نیز تصویب خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران یک قطعنامه پیشنهادی درباره" ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و ارائه کمک‌های تجهیزات فنی" در این زمینه ارائه کرده است.