تلاش گمرک جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از برگزاری نمایشگاه تجاری ایران در باکو

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود نمایشگاه تجاری ایران در باکو شنبه هشتم اسفند ماه ( 27 فوریه) آغاز شود، اما کار شکنی گمرک جمهوری آذربایجان در ترخیص نکردن کالاهای شرکتهای ایرانی باعث شد این نمایشگاه تاکنون برگزار نشود.

تعدادی از تجار، بازرگانان و مسئولان شرکت های ایرانی اعلام کردند این اقدام غیر متعارف گمرک جمهوری آذربایجان که به رغم هماهنگی قبلی برای برگزاری این نمایشگاه صورت گرفته است موجب هزاران دلار ضرر و زیان برای آنها شده است.

جواد علایی مدیر برگزاری نمایشگاه تجاری ایران در باکو اخیرا با انتقاد از کارشکنی گمرک جمهوری آذربایجان تاکید کرد این روند با اظهارات مقامات دو کشور برای توسعه همه جانبه مناسبات مغایرت دارد.

وی افزود: گمرک جمهوری آذربایجان حداکثر چهار روز برای ترخیص کالاهای نمایشگاهی زمان صرف می کند، در حالی که کالاهای نمایشگاهی ما اکنون بیش از 10 روز است که در گمرک مرکزی باکو در صف ترخیص قرار دارد.

علایی با اشاره به اینکه گمرک باکو، هیچ دلیلی برای این تاخیر اعلام نکرده است، افزود: در صورت عدم ترخیص به موقع کالا ما مجبور به لغو نمایشگاه خواهیم شد.

قرار بود در این نمایشگاه 15 روزه 23 شرکت ایرانی جدیدترین تولیدات و محصولات خود را در زمینه های صنایع و ماشین آلات مختلف، محصولات پتروشیمی، صنایع الکترونیک، مواد غذایی و تره بار به شهروند جمهوری آذربایجان عرضه کنند.

اقدام سئوال برانگیز گمرک جمهوری آذربایجان در شرایطی است که علی حسن اف رئیس بخش سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان اخیرا با تاکید بر اینکه در جمهوری آذربایجان نیز نیروهایی به دنبال بر هم زدن مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان هستند مدعی شده بود که دولت باکو برای جلوگیری از فعالیت آنها تلاش می کند.