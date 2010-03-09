طرح خط انتقال گاز طارم از بزرگترین طرحهای گازرسانی شمالغرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر سه شنبه با بیان اینکه تاکنون برای این طرح 21 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: با بهره برداری از این طرح، جمعیت بیش از 43 هزار و 900 نفری این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌ مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از مصوبات دور نخست سفر ریاست جمهور به استان زنجان بود، بیان کرد: با تصویب این طرح بلافاصله مطالعات و عملیات طراحی این طرح آغاز شد و با انعقاد قرارداد به مدت 750 روز، عملیات اجرایی این طرح عملا از سال 87 شروع شد.

سرایلو عبور از رودخانه قزل اوزن و غلات چای را به عنوان دو مانع بزرگ در اجرای خط انتقال 12 اینچ زنجان - طارم نام برد و افزود: استفاده از 500 تن مواد منفجره برای هموار کردن مسیر صعب ‌العبور طارم، انجام بیش از 3.5 میلیون متر مکعب عملیات جابجایی سنگ و خاک، انجام بیش از 80 درصد عملیات اجرایی در مسیر سنگلاخی و انجام کار اجرایی در سه شیفت کاری در ارتفاع دو هزار و 600 متری، از جمله اقدامات سنگین برای اتمام به موقع طرح گازرسانی به طارم بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: آغاز عملیات اجرایی این طرح از دو مسیر کیلومتر صفر خط انتقال 48 اینچ صادراتی و مسیر طارم را یکی از مهمترین اقدامات شرکت گاز استان زنجان برای اتمام به موقع طرح اعلام کرد.

سرایلو با اعلام اینکه در حال حاضر خط سوم انتقال گاز به طارم در مراحل پایانی کار خود به سر می برد، گفت: با تلاشهای صورت گرفته در اجرای طرحهای گاز‌رسانی از جمله طرح 52 کیلومتری خط انتقال طارم به زودی شاهد تزریق گاز به این منطقه خواهیم بود.