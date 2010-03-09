دیدگاه عضو شورای آژانس فضایی اروپا درباره دستاوردهای فضایی ایران

جووانی بینیامی رئیس سابق آژانس فضایی ایتالیا و عضو شورای آژانس فضایی اروپا در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص موضوعات روز فضایی از بازنشستگی شاتلها تا تحقیقات اخیر فضایی کشورمان سخن گفت که خلاصه ای از این گفتگو را در زیر می خوانید.

رئیس سابق آژانس فضایی ایتالیا درباره دستاوردهای فضایی ایران گفت: این اقدامات نه تنها از جنبه علمی حائز اهمیت هستند بلکه به نظر من از دیدگاه انسانی و اجتماعی نیز قابل تامل اند. من تاکنون ایران را ندیده ام اما واقعا دوست دارم که کشور شما را از نزدیک ببینم.

وی اضافه کرد: آن چیزی که از روی نقشه جغرافیایی می توان دید این است که ایران کشور بزرگ و بسیار وسیعی است که کوهستانهای مرتفع و بیابانهای وسیع دارد و در میان این بیابانها و کوهستانها روستاهای زیادی وجود دارند و بنابراین می تواند جاده هایی داشته باشد که عبور از آنها دشوار است. پس بهترین راه برقراری ارتباط میان آنها تلفن است و بنابراین یک ماهواره مخابراتی می تواند فاصله میان این روستاها را کمتر و ارتباط مردم این مناطق را با شهرهای بزرگ برقرار کند. همچنین یک ماهواره مخابراتی می تواند فاصله فرهنگی مناطق دور افتاده و شهرهای پر جمعیت را کم کند و آنها را از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی به هم نزدیکتر کند.

جووانی بینیامی به زلزله خیز بودن ایران هم اشاره کرد و به مهر گفت: می دانم که ایران کشور زلزله خیزی است بنابراین می توانید تصور کنید که یک ماهواره پیشرفته که قادر است امواج زمین را تحت نظر داشته باشد تا چه حد می تواند در پیش بینی یک زلزله بزرگ و کاهش خسارات انسانی آن مفید باشد. بنابراین می توان گفت که کاربردهای فناوریهای فضایی در زندگی روزمره مردم کشور شما بی شمار هستند.

عضو شورای آژانس فضایی اروپا درباره دستاوردهای علمی ایران در حوزه فضا ادامه داد: ورود ایران به بخش فضایی می تواند از دیدگاه علمی قابل تامل باشد. این نشان می دهد که ذهنهای جوانی در ایران هستند که می توانند از فناوری برای دستیابی به یک زندگی بهتر استفاده کنند و در کشف تازه ها به جامعه جهانی کمک کنند.

رئیس سابق آژانس فضایی ایتالیا افزود: الان که من با خبرگزاری مهر مصاحبه می کنم این رسانه را نماینده ایران می دانم و بنابراین شما می توانید واسطه من به عنوان یک استاد دانشگاه و دانشمندان ایرانی باشید و پیام دوستی مرا به آنها برسانید. به خصوص دانشمندانی که در عرصه فیزیک نجوم فعالیت می کنند. می خواهم از طریق شما به این دانشمندان بگویم که برای ساخت دنیای بهتر و توسعه روابط علمی میان نزدیکتر میان دو کشور آماده هرگونه همکاری با آنها هستم. من استاد فیزیک نجوم دانشگاه پاویا هستم و دوست دارم در تربیت دانشجویان بسیار برجسته ایرانی که علاقه مند به مطالعه و تحقیق درباره فضا هستند کمک کنم و آماده ام که دانشمندان فضایی ایران را بشناسم و در عرصه های علمی با آنها در تماس باشم.

گفتگوی مشروح مهر با جووانی بینیامی تا دقایقی دیگر در خبرگزاری مهر منتشر می شود.