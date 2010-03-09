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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

کنسرت گروه آذربایجانی در فرهنگسرای ارسباران

کنسرت گروه آذربایجانی در فرهنگسرای ارسباران

گروه موسیقی"آفاق" از کشور آذربایجان به سرپرستی و خوانندگی عاشق سویل 19 تا 21 اسفند در فرهنگسرای ارسباران به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که از ساعت 19 روزهای یاد شده آغاز می شود گروه"آفاق" قطعاتی از موسیقی فولکلور آذری را برای مخاطبان اجرا می کند.

 

در این اجرا چهار خواننده به نام های"عاشق سویل(تکخوان)"، "آفاق آقا اووا"، "میرزا قلی اف" و "شوناسیم" گروه آفاق را در اجرای بخش های کلامی همراهی می کنند.

 

همچنین در بخش سازی"فرهاد پاشایوف(تار)"، "آرزو سلیم اووا(کمانچه)"، "نیاز عسگر اف(گارمان)"، "ابی(نقاره)" و "عاشیق سویل(قپوز)" همکاری خواهند کرد. خواننده های گروه علاوه بر خوانندگی ساز قاوال نیز خواهند نواخت.

کد مطلب 1048450

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