کنسرت گروه آذربایجانی در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که از ساعت 19 روزهای یاد شده آغاز می شود گروه"آفاق" قطعاتی از موسیقی فولکلور آذری را برای مخاطبان اجرا می کند.
در این اجرا چهار خواننده به نام های"عاشق سویل(تکخوان)"، "آفاق آقا اووا"، "میرزا قلی اف" و "شوناسیم" گروه آفاق را در اجرای بخش های کلامی همراهی می کنند.
همچنین در بخش سازی"فرهاد پاشایوف(تار)"، "آرزو سلیم اووا(کمانچه)"، "نیاز عسگر اف(گارمان)"، "ابی(نقاره)" و "عاشیق سویل(قپوز)" همکاری خواهند کرد. خواننده های گروه علاوه بر خوانندگی ساز قاوال نیز خواهند نواخت.
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