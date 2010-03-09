دهیاری های کرج افزایش می یابد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر حدود 20 دهیاری در کرج داریم که این تعداد باید افزایش یابد تا بتوانیم مشکلات روستاها را بیش از پیش حل کنیم.

وی ادامه داد: این تعداد دهیاری تا سال آینده به بالای 60 دهیاری می رسد که امیدواریم این امر به بهترین نحو و در اسرع وقت محقق شود.

این مسئول اظهار داشت: وجود دهیاری ها یک امر بسیار مطلوب در جهت حل مشکلات روستاییان است و کمک می کند که پیگیری حل مشکلات آنها بهتر صورت گیرد.

فرهادی عنوان داشت: دهیاری ها در صورت داشتن عملکرد مطلوب می تواند تاثیر فراوانی در حل مشکلات روستاییان داشته باشند و رفاه بیشتری برای آنها فراهم کنند.

وی در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه ها و ادارتانت شهرستان کرج نیز اظهار داشت: دستگاه ها و ادارات کرج به ارزیابی عملکرد خود بپردازند و منتظر نباشند تا دیگران آنها را ارزیابی کنند.

فرهادی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد ادارات از سوی خود آنها کمک می کند تا روند فعالیتها بهبود یابد و نقاط و ضعف و قوت مشخص شود ضمن اینکه این امر کمک می کند ادارات در سال آینده عملکرد مطلوبتری داشته باشند.

وی یادآور شد: ادارات و دستگاه های کرج در صورت داشتن شکایت نسبت به یکدیگر این شکایت را به دادگاه و مراجع قضایی نبرند بلکه شکایت خود را نزد فرمانداری آورند.