انتخابات عراق گام مهمی در تقویت وحدت ملی این کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت در بیانیه ای اعلام کرد: عراقی ها با شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور پایبندی خود را به روند سیاسی مسالمت آمیز و دموکراسی نشان دادند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: انتخابات هفتم مارس گام مهمی در راستای تقویت وحدت ملی و حاکمیت و استقلال عراق بود.

دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام روز یکشنبه 16 اسفند برگزار شد. در این انتخابات که علاوه بر عراق در 16 کشور دنیا برگزار شد 6 هزار و 218 نامزد از جمله هزار و 801 زن در قالب 86 حزب سیاسی از جمله 12 ائتلاف انتخاباتی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند.