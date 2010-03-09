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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

125 هزار هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ سنددار شد

125 هزار هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ سنددار شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی ساوجبلاغ از صدور سند برای 125 هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

عسگر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: این شهرستان دارای 175 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی است که سند ثبتی برای 50 هزار هکتار باقی مانده ظرف سه سال آینده صادر می شود.

وی گفت: تسریع در صدور سند ثبتی برای اراضی منابع طبیعی از تعرض افراد سودجود به این اراضی جلوگیری خواهد کرد.

جعفری تاکید کرد: با توجه به ساخت وساز غیر مجاز و تعرض سودجویان طی سالهای گذشته به بخشی از اراضی منابع طبیعی این شهرستان ، از اداره ثبت اسناد واملاک درخواست شد تا در صدور سند ثبتی برای اراضی ملی همکاری بیشتری کند.

رئیس اداره منابع طبیعی ساوجبلاغ اضافه کرد: اکنون گشت های شبانه روزی این اداره برای پیشگیری از اعمال سودجویانه به اراضی منابع طبیعی ساوجبلاغ فعال است.

کد مطلب 1048455

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