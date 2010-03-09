دفاتر متقاضی دریافت دفترچه های دانشگاهی دفترچه گرفته اند

محمد داود آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تمام دفاتر خدمات ارتباطی مجاز هستند که انواع خدمات پستی را به مردم و مراجعان خود که در قانون پیش بینی شده است را ارائه کنند که فروش دفترچه های دانشگاه نیز یکی از این خدمات است و پست استان مرکزی کوچکترین مخالفتی در انجام این کار ندارد.

وی اضافه کرد: در سالهای گذشته دفترچه های دانشگاهی به افراد از طریق دفاتر خدمات پستی ارائه می شد ولی به دلیل تغییر در روند ثبت نامها هم اینک دانشگاهها با فروش دفترچه ها و کد رمز آن از طریق اینترنتی اقدام می کنند و به صورت روزانه با پست تسویه حساب می کنند که به این دلیل دفاتر خدمات ارتباطی حاضر به تسویه حساب روزانه با پست نیستند.

داود آبادی با اشاره به اینکه هم اینک به ازای هر دفترچه بین 60 تا 80 هزار تومان به دانشگاهها پرداخت می شود، اظهار داشت: دانشگاهها بابت فروش رمز ثبت نام خود به صورت روزانه با اداره پست تسویه حساب می کنند و در صورتی که رمزی باز شود و از سوی افراد بازگشت داده شود امکان پذیرش آن وجود ندارد که به این دلیل بسیاری از دفاتر پستی حاضر به خرید دفترچه ها نیستند.

مدیرکل پست استان مرکزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل ناتوانی دفاتر درخرید دفترچه های پستی میزان استقبال دفاتر خدمات ارتباطی برای خرید این دفترچه ها پائین است که برای برطرف شدن این مشکل با دفاتری که دارای حسن سابقه هستند و خوش حسابی با پست داشته اند تعداد 50 دفترچه واگذار شده است که به صورت روزانه با اداره پست تسویه حساب کنند که با این دفاتر خوش حساب همکاری های بلازم در این زمینه صورت گرفته است.

وی با رد اینکه پست حاضر به ارائه دفترچه به دفاتر خدمات ارتباطی نبوده است بیان داشت: هر یک از مدیران دفاتر خدمات ارتباطی در اراک که خواهان استفاده از دفترچه های ثبت نامی دانشگاه بوده اند ولی از سوی مسئولان این اداره در استان مرکزی به آنان دفترچه داده نشده است می توانند موضوع شکایت خود را به مسئولان پست استان مرکزی برای رسیدگی و برخورد با متخلفان اعلام کنند چرا که رویکرد پست استان مرکزی رسیدگی و توزیع عادلانه کار در میان همه دفاتر برای ارائه خدمت بیشتر و بهتر به مردم است.

به گفته داود آبادی، دفاتر خدمات ارتباطی می توانند با خریداری دفترچجه های پستی و رمز آن به هر تعداد که تقاضا داشته باشند اقدام کنند و پس از آن با اتمام فروش دفترچه ها، به شرط سالم بودن رمز ثبت نام و پلمب بودن آن نسبت به عودت دفترچه ها و دریافت وجوه پرداختی خود اقدام کنند.