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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

همایش روسای نظام پزشکی کشور فردا برگزار می شود

همایش روسای نظام پزشکی کشور فردا برگزار می شود

روسای سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور فردا در همایش یک روزه ای که در تهران برگزار می شود، گردهم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نظام پزشکی، این همایش یک روزه با حضور وزرای بهداشت و رفاه و  سخنرانی رئیس ‌کل سازمان نظام پزشکی در سالن همایشهای انستیتو پاستور آغاز می شود.

پانلهای هیئت رئیسه شورای‌عالی نظام پزشکی با حضور دکتر پناهی، دکتر نوروزی و دکتر صاحب‌الزمانی برگزار می‌شود. پس از آن پانل بیمه‌ها با حضور روسای بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و خدمات درمانی نیروهای مسلح و پانل امور مالیاتی نیز با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار خواهد شد.

در نوبت عصر این همایش نیز ابتدا پانل تعزیرات حکومتی با حضور رییس سازمان تعزیرات حکومتی و سپس پانل معاونت نظارت و برنامه‌ریزی با حضور دکتر زالی و دکتر جهانگیری) برپا خواهد شد.

در ادامه پانل انتظامی با حضور دکتر نیک‌نژاد، دکتر بدخش، دکتر شیبانی، دکتر طهماسبی و دکتر فتاحی، پانل آموزشی و پژوهشی با حضور دکتر پیوندی، دکتر خوش‌سیرت و دکتر شعبانزاده و پانل رفاهی و اجتماعی و مالی با حضور دکتر نیک‌نژاد، دکتر هویدا، دکتر ساعی، دکتر میزانی و ردایی برگزار می‌شود.

این همایش از ساعت 8 صبح چهارشنبه 19 اسفند ماه جاری در سالن همایشهای انستیتو پاستور آغاز و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1048459

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