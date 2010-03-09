همایش روسای نظام پزشکی کشور فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نظام پزشکی، این همایش یک روزه با حضور وزرای بهداشت و رفاه و سخنرانی رئیس ‌کل سازمان نظام پزشکی در سالن همایشهای انستیتو پاستور آغاز می شود.

پانلهای هیئت رئیسه شورای‌عالی نظام پزشکی با حضور دکتر پناهی، دکتر نوروزی و دکتر صاحب‌الزمانی برگزار می‌شود. پس از آن پانل بیمه‌ها با حضور روسای بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و خدمات درمانی نیروهای مسلح و پانل امور مالیاتی نیز با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار خواهد شد.

در نوبت عصر این همایش نیز ابتدا پانل تعزیرات حکومتی با حضور رییس سازمان تعزیرات حکومتی و سپس پانل معاونت نظارت و برنامه‌ریزی با حضور دکتر زالی و دکتر جهانگیری) برپا خواهد شد.

در ادامه پانل انتظامی با حضور دکتر نیک‌نژاد، دکتر بدخش، دکتر شیبانی، دکتر طهماسبی و دکتر فتاحی، پانل آموزشی و پژوهشی با حضور دکتر پیوندی، دکتر خوش‌سیرت و دکتر شعبانزاده و پانل رفاهی و اجتماعی و مالی با حضور دکتر نیک‌نژاد، دکتر هویدا، دکتر ساعی، دکتر میزانی و ردایی برگزار می‌شود.

این همایش از ساعت 8 صبح چهارشنبه 19 اسفند ماه جاری در سالن همایشهای انستیتو پاستور آغاز و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت.