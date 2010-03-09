به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "روابط بین الملل در اسلام" منعکس‌کننده دیدگاه و چشم‌اندازهای آیت الله جوادی آملی در حوزه روابط بین‌الملل است و بیشتر به مباحث نظری و مبانی مناسبات اجتماعی در عرصه بین الملل از منظر اسلام پرداخته است و همچنین بر محورهای اساسی آن روابط همانند فطرت بشری تاکید کرده است.

این کتاب همچنین علل و عواملی را مورد بررسی قرار داده که در پندار عده‌ای قانون روابط انسانی در عرصه جهانی است اشاره و علت ناصحیح بودن آن را آشکار می‌کند.

این کتاب در دو بخش و پنج فصل تنظیم شده است. در بخش نخست به مباحثی کلی در زمینه خاستگاه تنظیم روابط بین الملل و اصول حاکم در این روابط و در بخش دوم، به طور مبسوط به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در حوزه‌های گوناگون دینی و غیر دینی و محورهای این هم‌زیستی و موانع آن پرداخته شده است.

همچنین جلد ششم کتاب «ادب فنای مقربان» درباره زیارت جامعه کبیره به عنوان یکی از برترین زیاراتی است که با فقرات بلندش به اوج وجود ائمه اطهار (ع) نظر دارد و زمینه معرفت برتر و عرفان کامل تر را فراهم می سازد و نیز ادب حضور در فضا و آستان مقربان معصوم (ع) را به زائر می آموزد، نوشته شده است.

معارف فراوان، عمیق و گسترده ای در این زیارت نهفته است که به تشریح و تبیین نیاز دارد تا هم مقام حقیقی آن ذوات مقدس مبرهن و روشن گردد و هم میزان تاثیر و کارآمدی آنان در همه عوالم وجود و شئون هستی دانسته شود.

این کتاب در پرتو نوشتارها و گفتارهای آیت الله جوادی آملی و با بهره‏گیری از آیات قرآن و احادیث معصومین و سخنان عرفا و حکما به شرح و تبیین اسرار و لطایف معنوی این زیارت پرداخته است.

هر دو کتاب توسط نشر اسرا و در شمارگان 3000 نسخه به چاپ رسیده است.