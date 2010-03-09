به گزارش خبرنگار مهر، به جز بانک کشاورزی که برای برگزاری دیدار این هفته خود باید به سیرجان برود، دیگر تهرانی‎های لیگ برتر در پایتخت می‌مانند تا در خانه والیبال یا سالن آزادی پذیرای حریف خود باشند.

در این میان پتروشیمی تنها تیم شهرستانی است که این هفته در تهران به میدان می‎رود. شاگردان مصطفی کارخانه باید مقابل تیمی قرار بگیرند که طی هفته‎های گذشته روند حرکتی به نسبت خوبی را دنبال کرده است. دیدار تیم‎های ارتعاشات صنعتی و پتروشیمی در خانه والیبال برگزار می‎شود. اما پیش از آنها بازیکنان دو تیم پرسپولیس و پیکان مقابل هم صف آرایی می‎کنند. درست است که پیروزی خودروسازان تا حد زیادی قابل پیش‏بینی است اما به هر حال این دیدار مهم است به نوعی شهرآورد تهران محسوب می‏شود.

دانشگاه آزاد و سایپا برگزارکننده دیگر دیدار تهرانی این هفته هستند که البته مسیر آنها جدا از دیگر تهرانی‎ها خواهد بود. شاگردان حمید موحدی و فرید صائبی در سالن آزادی به مصاف هم می‎روند.

در هفته بیست و سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هیچ دیداری در خطه شمال برگزار نمی‎شود چون تیم‎های داماش و کاله باید به ترتیب در کرمان و ارومیه به میدان بروند. پس تماشاگران متعصب شمالی این هفته را در سکوت به سر خواهند برد چون میهمانی ندارند. گنبدی‎ها هم که هفته پیش از تقابل با سایپا فقط به یک امتیاز رسیدند این هفته در یزد و در مقابل سنگ آهن به میدان می‎روند. تیمی که همچنان در حسرت کسب پنجمین پیروزی این فصل خود به سر می برد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 19/12/88

* دانشگاه آزاد تهران - سایپا تهران (ساعت 14:45 - سالن آزادی)

* پرسپولیس تهران - پیکان تهران (ساعت 15 - خانه والیبال)

* برق کرمان - داماش گیلان (ساعت 16 - سالن تربیت بدنی کرمان)

* سنگ آهن بافق یزد - جواهری بازرگانی ارومیه (ساعت 16 - سالن امام علی (ع) یزد)

* گل گهرسیرجان - بانک کشاورزی تهران (ساعت 16 - سالن امام علی (ع) سیرجان)

* ارتعاشات صنعتی ایران - پتروشیمی بندرامام (ساعت 17 - خانه والیبال تهران)

* ارومیه - کاله آمل (ساعت 17 - سالن والیبال ارومیه)

جدول رده بندی:

1- پیکان تهران 40 امتیاز

2- داماش گیلان 39 امتیاز

3- سایپا تهران 37 امتیاز

4- کاله آمل 35 امتیاز

5- پتروشیمی بندرامام 33 امتیاز

6- بازرگانی جواهری گنبد 32 امتیاز

7- برق کرمان 31 امتیاز

8- خراسان رضوی 29 امتیاز

9- بانک کشاورزی 28 امتیاز

10- پرسپولیس تهران 28 امتیاز

11- ارتعاشات صنعتی ایران 28 امتیاز

12- دانشگاه آزاد تهران 27 امتیاز

13- ارومیه 27 امتیاز

14- سنگ آهن بافق یزد 24 امتیاز

15- گل گهرسیرجان 24 امتیاز