  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

لاریجانی فرار سیدن نوروز را به روسای مجالس جهان تبریک گفت

لاریجانی فرار سیدن نوروز را به روسای مجالس جهان تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامی به روسای مجالس کشور‌های جهان، فرا رسیدن نوروز باستانی را به همه دلبستگان به تمدن، فرهنگ، ادب و اخلاق انسانی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام علی لاریجانی که برای کلیه روسای مجالس کشور‌های جهان به غیر رژیم صهیونیستی و آمریکا ارسال شده است بدین شرح است:

خرسندم فررسیدن نوروز باستانی، بازگو‌کننده سربلندی و فرازپویی نخستین تمدن‌های بشری در هزاره‌های پیشین را که به درستی از سوی سازمان ملل روز اعتدال بهاری نامگذاری گردیده، و سازمان یونسکو آن را از مصادیق میراث فرهنگی و معنوی دانسته، به جنابعالی و همه دلبستگان  به تمدن و فرهنگ و ادب و اخلاق انسانی صمیمانه شادباش گویم.

نوروز سرآغاز رویش و بالندگی طبیعت، شکوه و جلوگاه زندگانی را در قامت بلند انسانیت نوید می‌دهد، که امید است با تحول قلب‌ها و رویش معنویت در انسان‌ها همراه باشد و سالی با حاکمیت آزادگی و عدالت را برای تمامی انسان‌های خسته از ظلم و ستم استعمارگران کهنه و نو، شاهد باشیم.

الحمد‌الله با تلاش جنابعالی و دیگر تحول خواهان قطعنامه «روز بین‌المللی نوروز» اخیرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.

عیدی خجسته، روزگاری  خوش فرجام و سرشار از معنویت و نیک‌رفتاری و تندرستی ارزانی وجودتان باد.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

 

کد مطلب 1048462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها