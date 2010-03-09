لاریجانی فرار سیدن نوروز را به روسای مجالس جهان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام علی لاریجانی که برای کلیه روسای مجالس کشور‌های جهان به غیر رژیم صهیونیستی و آمریکا ارسال شده است بدین شرح است:

خرسندم فررسیدن نوروز باستانی، بازگو‌کننده سربلندی و فرازپویی نخستین تمدن‌های بشری در هزاره‌های پیشین را که به درستی از سوی سازمان ملل روز اعتدال بهاری نامگذاری گردیده، و سازمان یونسکو آن را از مصادیق میراث فرهنگی و معنوی دانسته، به جنابعالی و همه دلبستگان به تمدن و فرهنگ و ادب و اخلاق انسانی صمیمانه شادباش گویم.

نوروز سرآغاز رویش و بالندگی طبیعت، شکوه و جلوگاه زندگانی را در قامت بلند انسانیت نوید می‌دهد، که امید است با تحول قلب‌ها و رویش معنویت در انسان‌ها همراه باشد و سالی با حاکمیت آزادگی و عدالت را برای تمامی انسان‌های خسته از ظلم و ستم استعمارگران کهنه و نو، شاهد باشیم.

الحمد‌الله با تلاش جنابعالی و دیگر تحول خواهان قطعنامه «روز بین‌المللی نوروز» اخیرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.

عیدی خجسته، روزگاری خوش فرجام و سرشار از معنویت و نیک‌رفتاری و تندرستی ارزانی وجودتان باد.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران